五种情况不能用降糖药

受访专家：北京中医药大学东直门医院内分泌科主任 王世东

糖尿病是一种慢性病，大多数糖友都要长期或终生服用降糖药或注射胰岛素来维持自身血糖的稳定。而比起注射胰岛素，大多数患者喜欢用服药的方式控糖。但是，北京中医药大学东直门医院内分泌科主任、主任医师王世东告诉记者，以下几种情况糖尿病患者是不能改用降糖药的。

1.患有1型糖尿病者。这类患者的胰岛B细胞已经被破坏，几乎不能分泌胰岛素。而基本所有口服降糖药的作用都是建立在胰岛B细胞尚有部分功能的基础上，所以这类患者单独使用口服降糖药不能使血糖有效下降，必须用胰岛素替代治疗。

2.妊娠期与哺乳期的糖尿病患者。口服降糖药不仅可能会引起胎儿畸形或发育异常，还会通过乳汁被婴儿吸收，导致婴儿低血糖或引发其他疾病。

3.严重肝肾功能不全者。这类患者应禁用或慎用口服降糖药，是因为降糖药大多需要经肝脏代谢、经肾脏排出。肝肾功能不全者服用口服降糖药后，可能发生药物积蓄中毒或低血糖症，甚至有可能会进一步损伤肝肾功能。

4.糖尿病急性并发症。如有感染、酮症酸中毒、高渗性非酮症性昏迷等情况的患者，使用口服降糖药效果很差，甚至还可能会加重病情。

5.糖尿病慢性并发症晚期。比较严重的糖尿病慢性并发症，特别是发展到中晚期的肾病、视网膜病变的患者，应积极控制血糖，常需要改用胰岛素治疗。

最后，王世东提醒，糖尿病患者在用药前，一定要先检查肝肾功能。另外，因某种原因进食量小或不能规律进食的糖尿病患者应该密切观察血糖，根据血糖的高低和进餐量的多少，及时调整用药剂量，避免血糖大幅度波动，危害健康。（实习记者 江 越）