晚期鼻咽癌有更优治疗方案

中山大学肿瘤防治中心马骏、孙颖教授团队牵头，联合华中科技大学同济医院等全国12个中心开展了一项利用吉西他滨+顺铂（简称GP）方案诱导化疗治疗局部晚期鼻咽癌的大型前瞻性Ⅲ期临床试验，首次证实该方法有效。日前，马骏在2019年美国临床肿瘤学年会公开报告该研究成果，并获得此次年会“最佳研究”的荣誉。当天，研究论文在线发表在《新英格兰医学杂志》上。

鼻咽癌发病部位隐蔽，70%以上的患者在就诊时已经是局部区域晚期，治疗效果差。如何提高局部区域晚期患者的治疗效果是研究重点。此项临床研究于2013年启动，共招募了480名初诊无远处转移的三四期鼻咽癌患者。结果发现，同期放化疗前增加吉西他滨+顺铂诱导化疗，可将3年无瘤生存率从76.5%提高到85.3%，3年总生存率从90.3%提高到94.6%。同时，超过95%的患者可以顺利完成3程诱导化疗，仅5%的患者出现副作用，且不增加患合并症的风险。

学术界认为，该研究是马骏团队连续十多年优化治疗策略的结果。1998年，国际指南推荐局部区域晚期鼻咽癌患者在同期放化疗后接受强化3个疗程辅助化疗。2006年，马骏团队研究发现额外的辅助化疗并不能提高疗效，研究成果被欧洲指南采纳，2007年美国指南做出相应修订。2016年，该团队多中心研究再次发现，在同期放化疗前增加多西他赛+顺铂+5-氟尿嘧啶三药方案诱导化疗，可明显提高患者生存率。2018年，美国指南采纳了该研究成果。

但三药诱导化疗方案毒副反应较大。既往研究发现，局部区域晚期患者采用GP诱导化疗方案，毒副作用低。因此，马骏团队开展了此次Ⅲ期随机对照临床研究，该方案也于2016年被中山大学肿瘤防治中心内科确立为复发转移鼻咽癌一线标准治疗方案。（记者王潇雨 特约记者黄金娟）