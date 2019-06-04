治理“药驾”需从用药安全管理开始

用药后的驾驶安全管理，滞后于我们进入汽车社会的步伐，而治理“药驾”首先要补上这方面的短板。

据浙江海宁市公安局通报，近日在海宁某医院工作的护士小沈开车下班回家，突然感觉头晕恶心想吐，随时有车辆失控的危险。于是，她将车驶向路边停稳，然后拨打110报警电话求助。海宁警方提醒有七类药品会对驾驶产生影响，驾驶人员应注意勿“药驾”。

近些年，类似的个案时有发生，此类现象被称为“药驾”。某种程度来说，“药驾”与“酒驾”构成安全驾驶隐患的原理几乎一致，都是降低了驾驶者的判断、反应与控制能力，所具有的危险性质也一致，甚至一些服用药物的危害还高于饮酒。

当然，“药驾”与“酒驾”也有本质的区别。首先，“药驾”远不如“酒驾”普遍与频繁，也不具有明显的主观故意。

其次，“药驾”的识别比“酒驾”要困难得多。可能影响安全驾驶的药品，世界卫生组织列出了七大类分别是：抗组胺药，抗抑郁、焦虑类药，镇静催眠类药，解热镇痛药，抗高血压药，心脏病用药以及降血糖类药。并提出在服用这些药品后应禁止驾车。

然而含有这些药物成分的药品很多，服用后别说是执法检查“药驾”十分困难，就连使用者本身也很难准确识别，事实上很多“药驾”的发生，都是无意识的结果。所以说，“药驾”的危害既是交通安全的问题，但更主要的恐怕还是用药安全的问题。

现有的药品管理中，对药品的副作用和禁忌很多都有明确的规定，一些有不良反应的药品还会在说明书中注明“服用药物后不得驾驶机、车、船，从事高空作业、机械作业及操作精密仪器”。

但总体来说，部分用药者缺乏阅读药品说明书的习惯。对于用药安全主要依赖于医生的医嘱，但医嘱针对特定药品服用提出“不得驾驶”的习惯同样有待养成。不难看出，用药后的驾驶安全管理，其实还滞后于我们快速进入汽车社会的步伐，而治理“药驾”首先要补上这方面的短板。

其一，建立含有影响驾驶药物成分的药品包装强制警示制度，通过包装醒目的标识赋予用药者充分的知情权，提示“用药不驾车、驾车谨慎用药”。

其二，将是否适合驾驶纳入到医生医嘱和药师荐药说明的责任范畴，作出明确而必要的安全提醒。在用药安全的范畴内，让用药者充分明确“药驾”的边界，加强交通管理领域“药驾”的管理才会相得益彰，事半功倍。

□木须虫（公务员）