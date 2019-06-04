搭桥，术前术后禁忌多

广东省第二人民医院心血管外科主任 钟志敏

冠脉搭桥术已成为治疗缺血性心脏病的重要手段之一，是治疗多支冠脉严重病变最有效和持久的方法。当冠心病病人检查显示冠脉病变严重，但无法通过药物保守治疗或冠脉支架植入术来改善冠脉血供，达到延长寿命和缓解症状时，冠脉搭桥便成了唯一的治疗方案。

冠脉搭桥是大手术，术前一定要充分准备。

1.为减少术中出血，需要术前停用一周抗血小板药，如阿司匹林、氯吡格雷等，若评估病情不稳定，可改用低分子肝素抗凝。

2.合并糖尿病者，术前应将血糖控制在正常水平，避免出现手术伤口愈合困难，并预防切口感染。

3.合并高血压者，术前应规律服降压药，保持心情愉悦和充分休息，将血压控制在正常范围，以预防和避免术中术后发生脑血管意外和加重心脏负荷。

4.有吸烟史和慢性肺部疾病的患者，手术前需多锻炼呼吸功能，如重复做深呼吸、练习咳嗽排痰动作，以增强呼吸功能，避免术后肺部感染。

5.患者需保持大便通畅，避免用力排便和暴饮暴食，以防诱发心血管事件。

6.避免双下肢皮肤损伤及感染，因为下肢大隐静脉是冠脉搭桥手术常用的移植血管。

术后要注意以下事项：

1.饮食应荤素搭配，避免高热高脂高糖食物，避免过量饮食；忌烟酒。

2.注意休息，避免劳累、熬夜，逐渐缓慢增加活动量，若活动中出现胸闷、心悸、气促，则马上停止锻炼。

3.高血压患者需规律服降压药，避免血压过高增加心脏负荷；糖尿病患者需规律降血糖，避免影响伤口愈合。

4.取下肢静脉血管做搭桥的患者，鼓励术后早点活动，促进下肢循环改善，避免静脉血栓形成。静息状态下抬高患肢，利于静脉回流，减轻下肢水肿。

5.术后需长期服用阿司匹林来抗凝，避免冠脉血管堵塞，同时也需要长期口服降脂药，避免脂质在血管壁沉积形成粥样斑块。

6.出院后1个月、3个月、半年复查心电图、心脏彩超等，以评估有无心肌缺血及心功能恢复情况。▲