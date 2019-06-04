营养师食谱：清蒸银鳕鱼
航天中心医院营养科营养医师 马跃青
食材：银鳕鱼300克，葱、生姜、蒸鱼豉油、料酒、白胡椒适量。
做法：1.银鳕鱼洗净，两面用厨房纸吸干水分；葱、姜洗净切丝备用；2.银鳕鱼置于盘中，加入料酒、白胡椒、葱丝和姜丝，腌制15分钟；3.烧开半锅水，隔水放入银鳕鱼，加盖开大火清蒸8分钟；4.取出银鳕鱼，装盘淋入蒸鱼豉油即可食用。
点评：银鳕鱼肉质细嫩，腥味小，最适合清蒸。清蒸的时间不宜超过10分钟，否则鱼肉会变老。这道菜优质蛋白质和不饱和脂肪酸含量高，富含人体必需脂肪酸以及促进大脑发育的EPA和DHA，特别适合孕妇、哺乳期女性、老人和儿童食用。需要说明的是，银鳕鱼是深海鱼的一种，自带淡淡咸味，无需盐来腌制。▲
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