盘一盘那些“荆荆有味”

武昌鱼：毛主席的著名诗句“才饮长沙水，又食武昌鱼”，指的就是武汉市梁子湖内的鳊鱼。武昌鱼具有头小体高、面扁背厚的特征，鱼脂肥美，肉质细嫩，搭配冬笋、香菇清蒸，鱼肉爽滑紧实，汤汁清香。

洪山菜薹：紫菜薹俗称“大股子”。洪山菜薹炒腊肉是与清蒸武昌鱼齐名的武汉名菜。

恩施硒土豆：恩施小土豆只有乒乓球般大小，一斤约13-15颗，富含对人体有意的硒元素，皮薄肉嫩，口感又糯又沙，略带清甜，清水白煮就很好吃。

梁子湖螃蟹：鄂州位于武汉市的东南方，与武汉市共享梁子湖，素有“百湖之市”的称号。当地人靠水吃水，比如梁子湖的河蟹就蟹肉鲜甜，蟹膏丰腴，丝毫不输阳澄湖大闸蟹。

沔阳三蒸：仙桃人爱吃蒸菜，有“无菜不蒸”的食俗。所谓“三蒸”，指的是粉蒸水产、禽肉、蔬菜三大类别，采用粉蒸、清蒸、炮蒸、汤蒸、扣蒸、酿蒸、旱蒸等各类蒸法，打造蒸鲶鱼、粉蒸青鱼、粉蒸肉、珍珠丸子、茼蒿蒸螺蛳、粉蒸莲藕等特色蒸菜。简而言之，充分运用当地的河鲜和各种水生作物，万物皆可蒸。

潜江龙虾：潜江市地势低平，降水丰沛，古称“云梦泽”，盛产各类河鲜，其中“潜江龙虾”较为出名，还在去年入选了中国特色农产品区域公用品牌。往年6月，潜江市都会举办一年一度的龙虾节，许多人汇集于此，享受唇齿间鲜香热辣的小龙虾之夏。

洪湖莲藕：洪湖土壤肥力足，质地细腻柔软，出产的洪湖莲藕在全国赫赫有名。洪湖莲藕洁白饱满，肉质肥厚，粉粉糯糯，炖汤更易酥烂，莲藕排骨汤也是荆州的经典美食之一。

宜城板鸭：宜城板鸭，又名宜城酱板鸭，是湖北襄阳下辖县级市宜城特产。好的宜城板鸭选用自由放养、以田螺、鱼虾、稻谷为食的草麻鸭，每年农历九月开始制作，到翌年二月二结束，尤以霜风天制作的品质为佳。

秭归橙子：湖北省宜昌市秭归县是著名的脐橙之乡，早在两千年前屈原就在这里写下了《桔颂》名篇。秭归出产的橙子普遍具有皮薄、色鲜、肉脆汁多的特点。4月伦晚春橙刚好上市，肉质柔嫩化渣，口感如果冻，快和家人一起拼单秭归春橙补充维C吧。

宣恩火腿：宣恩火腿沿用传统工艺，结合土家苗寨腌腊技术，与浙江金华火腿、江苏如皋火腿、云南宣威火腿并称为“中国四大名腿”。

神农百花蜜：神秘的神农架有着多种多样的中草药及野生花卉，养蜂人采用古朴方式养殖本地传统中华蜜蜂，一年仅取两次蜜，勤劳的小蜜蜂们采集百余种花朵的花粉，酿成的蜂蜜呈琥珀色或深琥珀色，在自然花香外还带着淡淡的草药香气，馨香甘甜，润不刺喉。

随县香菇：随州市气候温和，雨量充沛，随县香菇历史悠久，这里的香菇以清香可口、味道鲜美闻名于世，历有“香菇山珍”之称。（橄榄）