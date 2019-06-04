健脑汤，助考生一臂之力

编者的话：6月天气炎热，高考在即。长时间紧张的备考，让考生们的体力、脑力消耗严重，胃口和休息也受到影响。家长都希望能在饮食上助考生一臂之力，让他们以最佳的状态迎接考试。在此推荐五款汤方，可根据孩子的体质情况选择。

益智培元汤，滋肾补血

准备核桃仁100克、益智仁20克、淮山30克，黑豆50克、瘦肉400克、姜3片；黑豆、淮山洗净后，浸泡3小时左右，瘦肉切成拇指状大小，上述材料与核桃仁、益智仁一起放入炖盅里，隔水炖一个半小时，调味后饮用。

核桃仁补肾、温肺、润肠，适用于肾亏腰痛、肺虚久咳、气喘、大便秘结、病后虚弱等症。核桃对大脑神经有益，是神经衰弱的辅助治疗剂。益智仁可暖肾固精缩尿、温脾止泻摄唾。淮山可益气养阴、补脾肺肾、固精止带，常用于治疗脾虚食少、久泻不止、肺虚喘咳、肾虚遗精、带下尿频、虚热消渴。黑豆归脾、肾经，具有消肿下气、润肺燥热、活血利水、补血安神、明目健脾、补肾益阴的作用。诸味合用，可益智健脾，滋肾补血。本汤作用平和，适合考生日常饮用。▲

海参瘦肉汤，抵抗疲劳

准备海参1条、瘦肉200克、红枣2粒、姜2片；海参用水发至软身，清洗肚内杂质，取出内筋后切片，瘦肉切粒，红枣去核；全部材料放进炖盅内炖一个半小时左右即可。

海参性温味咸，入心、肾二经，可补肾益精、养血润燥。高强度的复习需要海量的记忆，海参可抗疲劳和增强免疫力，补而不燥。本汤可帮助补肾健脑、益髓养血。▲

松茸菌元贝玉米汤

提高免疫力

取松茸4~6朵、香菇4朵、干贝1小把、去皮鸡肉200克、竹荪40克、玉米1根、红萝卜1小段、姜3片；松茸、香菇、干贝、竹荪略洗后提前浸泡2小时，玉米切小段，红萝卜切滚刀块；上述材料一起放进汤煲里，大火煲滚后再煲1小时，调味后食用。

方中，松茸味淡性温，入肾、胃二经，常食能强精补肾、恢复精力、益胃补气、强心补血、健脑益智。香菇营养丰富，有扶正补虚、健脾开胃、祛风透疹、化痰理气的功效，可用于正气衰弱、神倦乏力、消化不良等症状。竹荪含有多种氨基酸、维生素、无机盐等，具有滋补强壮、益气补脑、宁神健体的功效，其有效成分可补充人体必需的营养物质，提高机体的免疫抗病能力。

本汤可强精补肾、恢复精力、益胃补气、强心补血、健脑益智、理气化痰，适合体质较弱，容易疲劳、易患感冒的考生饮用，可提高机体免疫力。▲

养心安神汤，应对熬夜

取灵芝9克、百合30克、去心莲子30克、银耳6克、瘦肉200克、姜3片；灵芝洗净润透后切片，去心莲子与百合一起洗净后浸泡，银耳泡发，瘦肉切块；上述材料一起放进炖锅里，注入清水，炖煮约一个半小时后调味饮用。

方中，灵芝味甘性平，入心经，能补心血、宜心气、安心神，适宜气血不足、心神失养导致的心神不宁、失眠多梦、惊悸、健忘、体倦神疲。百合入心经，能养阴清心、宁心安神。莲子入心、肾经，能养心益肾、交通心肾而宁心安神。银耳滋润而不腻滞，具有补脾开胃、益气清肠、安眠健胃、补脑、养阴清热、润燥之功。诸味合用，能滋肾养心、安神除烦。本汤适合心烦失眠、经常熬夜、抵抗力低的考生饮用。▲

膨鱼鳃瘦肉汤，清热解毒

取膨鱼鳃30克、猫爪草30克、无花果6个、瘦肉200克、姜3片。膨鱼鳃、猫爪草清洗干净，浸泡3小时左右，瘦肉切块；全部材料放进炖盅里煲2小时，调味饮用。

膨鱼鳃又名蝠鲼鳃，产于沿海地区，亚洲地区常有用它入药的习俗，有清热养阴的功效。猫爪草可化痰散结、解毒消肿。无花果具有清热生津、健脾开胃、解毒消肿的功效，可治疗咽喉肿痛、燥咳声嘶、肠热便秘、食欲不振、消化不良、泄泻等症状。本汤方清热解毒、化痰散结，比较适合体质偏热，脸上爱起痘、咽喉肿痛或慢性咽炎的考生饮用。▲