婴幼儿配方乳粉将全面提升品质
建母乳研究数据库、质量安全追溯平台
记者杨金伟6月3日从国家发展和改革委网站获悉，该委联合有关部门制订的《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》提出，实施婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”三大行动计划；坚持最严格的监管制度，健全全行业、全链条产品质量安全管理体系；不得对0～12个月龄婴儿食用的婴儿配方乳制品进行广告宣传。
《方案》指出，加强标准引领和创新驱动。修订生鲜乳食品安全国家标准，完善婴幼儿配方乳粉生产工艺行业标准。完善婴幼儿配方乳粉食品安全国家标准，鼓励生产企业制定和实施严于国家标准的企业标准。建设国家乳品安全与营养分析中心，实施国家母乳研究计划，争取用3年时间收集并整合企业现有数据资源，建立统一的母乳研究数据库，对不同区域、不同成长阶段的婴幼儿所需营养元素进行分析研究。
《方案》要求，逐步建立全国统一的婴幼儿配方乳粉质量安全追溯平台，力争3年内实现质量安全追溯体系建设覆盖60%以上婴幼儿配方乳粉企业。指导督促企业实施全过程质量安全控制，对出厂的婴幼儿配方乳粉按照食品安全标准实施批批检验检测。建立婴幼儿配方乳粉食品安全生产规范体系检查常态化机制，建立国家婴幼儿配方乳粉食品安全审查专家库。
《方案》要求，严厉打击非法添加非食用物质、超范围超限量使用食品添加剂、篡改标签标识以及在标签中标注虚假、夸大的内容等违法行为。完善婴幼儿配方乳粉标准制定、抽检结果、监督检查等信息公开制度。对进口代理商严格执行备案制度和销售记录制度，严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装，严禁进口未取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册的产品。（记者杨金伟）
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