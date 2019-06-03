糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

糖尿病是一种全身慢性进行性内分泌代谢性疾病，长期存在的高血糖会导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。近年来，随着生活水平的提高，糖尿病的发病率也在逐年上升，然而临床发现，许多糖尿病患者在糖尿病治疗方面还存在一些误区，影响了糖尿病的正确治疗。

2019年6月3日（周一）14:00-15:00，上海市糖尿病临床医学中心主任 贾伟平将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于糖尿病科学防治的相关问题，千万不要错过！

专家简介：

贾伟平，上海交通大学附属第六人民医院内分泌科主任，内分泌代谢科教授、主任医师，博士生导师，973首席科学家。国家基层糖尿病防治管理办公室主任，上海市糖尿病临床医学中心主任，上海市糖尿病重点实验室主任，上海市糖尿病研究所所长，中华医学会糖尿病学会前主任委员、IDF-WPR执委。

擅长：糖尿病的个体化诊断治疗；肥胖和代谢综合症（即指肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压中任何三项同时存在的患者）的诊断与治疗。

出诊时间：周二上午。

一经确诊，需终生治疗

由于目前医学界还未发现任何药物可以根治糖尿病，因此一经确诊需要糖尿病患者终生治疗，切不可自以为没有明显的症状、血糖控制平稳就擅自停药。药物剂量的增减或者种类调整需到正规医院咨询医生。糖尿病病人在停药后血糖骤然升高时，容易并发糖尿病酮症，甚至出现酸中毒。

制定降糖策略 还应考虑心肾安全

目前，糖尿病治疗药物众多，患者应多咨询医生，选择最适合自己的药物，并关注如何预防心血管疾病和肾脏疾病的发生，在注重降糖有效性的同时需兼顾心血管和肾脏的安全，这样的降糖药物才能真正带来更多层面和更为长远的获益。

糖尿病治疗还需“忌口”

部分糖尿病患者认为只要服药就可以不用控制饮食，这种做法是错误的，除了药物治疗之外，糖尿病患者应该规律控制自己的饮食，无论饮食种类、量还是时间，都应尽量保持稳定，避免出现大的血糖波动，从而影响药物调整。

糖尿病患者如何进行自我生活管理？治疗上又有哪些注意事项呢？欢迎收看本期直播！

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