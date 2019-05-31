有些高血压根在内分泌

南方医科大学南方医院内分泌科主治医师 曾艳梅

高血压分为原发性高血压和继发性高血压，大部分原因不明的高血压均为原发性高血压，但继发性高血压的发病率也不容小觑，据统计已达到15%，尤其是在儿童和不到40岁的年轻成人患者中，继发性高血压占比分别高达50%和30%。容易被大家忽视的内分泌性高血压就是继发性高血压的一种。

人的内分泌系统包括垂体、松果体、甲状腺、甲状旁腺、胸腺及肾上腺等器官，同时包含分散存在的内分泌组织，如胰腺内的胰岛、睾丸内的间质细胞、卵巢内的卵泡细胞及黄体细胞。其中一些内分泌腺分泌的激素可能引起血压升高，比如肾上腺皮质激素、儿茶酚胺、生长激素等。如果体内出现能分泌这些激素的肿瘤，或因其他因素导致升压激素分泌增多，就可能出现高血压。这类高血压部分合并低血钾，有些则不会有任何临床症状，需要专科医生进行鉴别。

根据美国内分泌协会的推荐，高血压患者如出现以下情况，建议进行内分泌性高血压筛查：持续性高血压（血压>150/100毫米汞柱，3次）；联合使用3种常规降压药物（含利尿剂），血压仍大于140/90毫米汞柱；联用4种及以上降压药才能将血压控制在140/90毫米汞柱以下；高血压伴自发性或利尿剂所致的低血钾；高血压伴肾上腺意外瘤；高血压伴呼吸睡眠暂停；有早发高血压家族史或有早发脑血管意外（低于40岁）的高血压；有原发性醛固酮增多症的一级亲属，且患有高血压。

在确诊内分泌性高血压后，多可通过手术或其他方法进行治疗。比如，肾上腺肿瘤、垂体瘤等原因引起的高血压，可以在手术去除病因后，最终获得治愈，同时减缓甚至阻断高血压并发症，延长生命。▲