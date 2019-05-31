年轻宫颈癌患者迅速增加

专家分析，首次性行为年龄提前、不安全性行为可能是原因

受访专家：武汉大学健康学院预防医学系教授 张志将

记者 高嘉悦

宫颈癌是严重影响女性生命健康的恶性肿瘤之一。一般情况下，原位癌高发年龄为30～35岁，浸润癌为45～55岁，所以传统观点认为中老年女性是宫颈癌的高发人群和重点干预对象。近日，有学者研究发现，宫颈癌在我国呈现年轻化趋势，青年女性，尤其城市青年女性，已成为我国宫颈癌防控新的重点人群。

湖北省人民医院妇产科魏敏主任和武汉大学健康学院周薇等学者，通过分析1987~2014年间我国宫颈癌死亡患者的分布特征和变化趋势后发现，城市中老年女性（55岁以上）宫颈癌的死亡率呈现下降趋势，但青年女性（25~54岁）宫颈癌死亡率呈上升趋势，平均每年上升2.1%~5.5%；在我国农村地区，宫颈癌死亡率呈现下降趋势，但青年女性的下降幅度显著低于中老年女性。该发现目前已正式发表在美国内科学会《普通内科学期刊》上。

论文的通讯作者、武汉大学健康学院预防医学系教授张志将在接受《生命时报》记者采访时说，结合其他研究可以发现，随着人们生育观念的改变，多产、多孕等传统危险因素不再能解释宫颈癌在城市女性中的年轻化趋势。目前已明确，人乳头瘤病毒（HPV）感染是绝大部分癌前病变和宫颈癌发生的必需因素，其广泛存在于皮肤上，但没有能力通过阴道侵及宫颈，必须借助性接触传播。据此推断，首次性行为年龄提前、不安全性行为可能是宫颈癌年轻化背后的主要推动因素。

很多二三十岁的女性都会感染HPV，但只要自身免疫力好，大多能在一两年内自行清除病毒。小部分女性由于种种原因无法清除病毒，即可演变为宫颈癌。从感染到癌变一般需要8~15年，这就给了女性充足的时间去发现和治疗。

定期接受宫颈癌筛查是控制宫颈癌的有效手段。价格低廉、没有创伤的宫颈细胞学检查（TCT），可以用于大规模普查。建议21岁以上女性定期做TCT，30岁以上女性定期筛查TCT和HPV。若能早期发现癌前病变，90%以上的患者可达到长期治愈。

目前，我国居民对宫颈癌筛查的了解仍然较少，农村地区虽然已经提供免费筛查，城市地区仍主要依靠收费体检，居民主动定期筛查的较少。很多女性发现宫颈癌时都已发展至晚期，让医生束手无策。张志将强调，青年女性的子宫颈癌防治工作必须得到重视。▲