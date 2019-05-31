阳气容易从五个地方漏掉

五脏六腑之精气，皆上行于头面部。头为诸阳之会，阳气充沛时，我们的眼睛才能看清，耳朵能听清，口味能辨清，呼吸能畅清，心境能静清。然而，现在很多人虽注重养生，补了很多，但由于不良生活习惯，却把补进来的精气都给漏掉了，以至于身体亏虚，阳气不足，显得没有精神。因此，想要阳气充沛、精力十足，就要把容易漏气的窟窿堵住。

眼睛。眼睛属木，木能化火，火足则睛明。若阳气不足或过度用眼，就会消耗气血，影响视物。肝开窍于目，目受肝之精血滋润和滋养方能视物清晰，若无滋润或滋养，就会眼干眼涩。因此，日常要避免久视。电子产品单次使用不宜超过15分钟，读写连续用眼时间不宜超过40分钟，每40分钟左右，要休息10分钟，可远眺或做眼保健操等。另外，也可做“转睛功”，每天睡前醒后，眼珠顺时针逆时针各转动36圈。

耳朵。耳为肾所主，耳为诸脉之所系，直接循行耳部的经脉有三焦经、胆经、小肠经、胃经、膀胱经，加之别出的络脉循行于耳，因此，耳为经脉聚会之处。用耳过度，必会损伤十二脉经气，由于万物起阴而用阳，当先伤其阳气。想要护耳，其实很简单，对于已经造成听力损伤的，应在医生指导下辨证用一些宁心静志的药物；日常护耳，最天然的方法就是闭耳休息，别给耳朵制造噪音，比如减少戴耳机的时间，少去人多嘈杂的地方，最大程度减少声音刺激。

舌头。口味儿清淡能补脾胃，脾为人体的“后天之本”，能养四脏。若脾胃不佳，会伤阳伤脏腑。然而，很多现代人每天都在做着伤脾胃的事，过食肥甘厚味、嗜酒抽烟、爱吃生冷食物。中医学认为，大味至淡，例如婴儿吃的母乳。由于万物与人同生自然之间，人又为万物所养，很多食物天然淡味，因此，我们在烹饪时应注意保持食物的原貌，少用佐料。虽然人生五味杂陈，还是至淡乃清欢。

鼻子。中医认为，病邪入侵人体，多从口鼻而入。如果阳气衰减、肺气不足，不能抵抗风寒，身体就会跟着遭殃。同时，和饮食一样，臊、焦、香、腥、腐五气皆不可过，过之则为害。只有鼻根清净，才能辨别正常气味和异常气味，如异味扑鼻，我们会及时避之，防止对人体的伤害。如何护鼻，生活中建议大家早晚注意添加衣物，注意保暖。早上出门和晚上回家后，除了洗手洗脸外，多加一个洗鼻的步骤，这对增强鼻腔的抵抗力很有效果。

大脑。意根清净，神游于八达之外而不用拘泥于琐事之中，才活得自在健康。若思患无穷，则消耗自身体力和阳气，身体又怎么会健康呢？《黄帝内经》中说到:“志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪矣。”意思是说，意志调和就会精神集中、思维敏捷，魂魄正常活动而不散乱，没有懊悔、愤怒等过度的情绪刺激，五脏的功能正常而免受邪气的侵袭。意根清净，就不会被生活中的小事而拘束。因此，生活中，保持豁达乐观的心境对健康很重要。▲