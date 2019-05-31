如今，在大街小巷、商场内经常能看到“采耳师”的身影，他们借助挖耳勺、鸡毛棒等工具为人们掏耳朵，每次服务45分钟至1小时左右。有的采耳师在公园摆摊，一次收几十元；有些“专业”的店铺，采一次要上百元。很多体验过的人都表示“很舒服”“每次耳朵痒了都会来”……这种民间采耳可靠吗？

清华大学第一附属医院耳鼻喉科副主任医师陈崇学告诉《生命时报》记者，“采耳师”是民间产生的行业，并未经过国家职业资格认证，不属于正式职业。正常人在生活中并不需要采耳，也不提倡大家自行采耳。这是因为，采耳过程中所清理的耵聍（俗称耳屎）是人体自然代谢的产物，形成后会自动脱落、排出，不需要人为掏出。相反，如果在采耳过程中造成损伤，反而影响耵聍的脱落，甚至形成耵聍栓，堵塞耳道。

另外，“采耳师”所使用的工具并非医学专业工具，存在很大的健康隐患。一是不卫生导致交叉感染。采耳过程中，所有人使用的都是同一个掏耳勺，消毒措施不到位，很容易导致交叉感染，引发疾病。

二是工具不专业损伤耳膜。“采耳师”使用的工具一般是毛刷、耳勺和头灯，并不是医院里的专业工具。比如医生在清理耳道时头顶带的是反光镜，会将光源聚集到一点，能清楚看到耳道内部。而采耳师所戴头灯，看似专业，照出的光实际上是散射光，无法看清耳道内部。耳勺、毛刷也并非医用，一旦用力不当，很容易损伤外耳道，甚至造成鼓膜穿孔，导致耳鸣、疼痛、听力下降。

陈崇学强调，人在正常情况下不需要采耳，只有出现下列3类问题时才需要去正规医院进行检查，再由专业医务人员进行操作。

1.耳朵里有明显的堵塞感。有些人先天外耳道口狭窄，耵聍无法正常自行排出，堵塞形成耵聍栓。当堵塞感十分明显时，需要到医院进行检查，必要时进行清理。

2.出现听力下降。有些人年纪不大，也没有耳疾，突然出现听力不佳，需到医院进行检查确诊。

3.不当采耳后出现问题。一些人经常随意采耳，不知不觉对耳道造成损伤，致使耵聍无法顺利排出，耳朵“越掏越堵”；或者是采耳时有异物（如棉棒的棉花）掉入耳中，严重时出现出血、疼痛、肿胀等症状，此时一定要去医院就诊。▲