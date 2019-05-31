人们常说头大聪明，那如果将大脑扩大，我们会更智慧吗？英国剑桥大学的科学家通过研究证实，这么做反留后患。

研究人员试图通过实验证实，增加大脑中的神经回路、增添它们的额外连接可以实现更快、更精确的认知功能，提高学习成绩。可结果表明，向大脑网络中添加明显的“冗余”神经元（促进大脑工作的细胞）和突触连接（使信息从一个神经元流向另一个神经元）的行为，实际上是一把双刃剑。一方面，网络连接的增加可以使学习变得更容易；另一方面，由于信号传输中的固有噪声，一旦信号通路超过一定尺寸（大脑过大），增加的连通性反而降低了执行任务的能力。这也解释了为什么大脑中过多的嘈杂连接会导致学习障碍以及自闭症等。

对此，剑桥大学信息工程和医学神经科学蒂莫西博士预测，我们的大脑并不是越大越好，“理想”的大脑应该有一个适合执行任务的“黄金尺寸”。▲（江 越）