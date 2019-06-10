基底神经节相关疾病治疗有了新线索

近日，中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室蒲慕明研究组在《美国科学院院刊》在线发表论文，系统描述了背外侧纹状体直接通路和间接通路的同一群神经元在运动学习过程中的电活动变化，并揭示了神经元集群的电活动如何经过学习依赖的时序重构最终形成独特、稳定的顺序性发放模式，同时发现两条通路的神经元活动在运动行为中具有相对独立又彼此配合的角色分工。这一新发现为揭示运动学习的环路原理提供了重要依据，也为基底神经节相关的运动障碍疾病研究和治疗提供了新线索。

背外侧纹状体脑区在正常运动功能的执行、运动技能的学习及习惯形成中具有重要作用。已知该脑区有两条经典通路：直接通路和间接通路。以往的研究中，拮抗模型得出的结论是，直接通路促进运动，间接通路抑制运动；协同模型得出的结论是，直接通路会促进期望运动的产生，间接通路会抑制那些与目的无关的竞争性运动。在本研究中，科研人员关注3个重点：运动学习将如何影响背外侧纹状体神经元的活动？这种影响在背外侧纹状体的直接通路和间接通路神经元活动中是否有差异？若两条通路神经元活动变化不同，是否能够揭示通路特异性的功能差异？为解答这些问题，研究人员通过动物实验来记录同一批神经元在学习过程中的电活动变化。

他们训练小鼠学习一项声音提示下的推杆运动任务，并在此训练过程中使用在体双光子成像技术，长时程追踪背外侧纹状体同一群神经元的电活动。通过特异性标记直接通路和间接通路的神经元，研究人员观察到，伴随着小鼠的学习过程，两条通路的神经元集群都逐渐产生了独特的、稳定的、顺序性发放的电活动模式，且直接通路神经元倾向于在信号感知和推杆操作时活动，而间接通路神经元则更多地在推杆动作之后反应。在不同的运动任务场景中同一群神经元的电活动模式会发生改变。

进一步的化学抑制实验结果表明，特异性抑制直接通路神经元会破坏推杆运动的起始，而特异性抑制间接通路神经元会引起试验间隔中错误推杆次数的显著上升。任一通路的抑制均会降低推杆动作本身的熟练程度。

上述研究表明，直接通路和间接通路的神经元都参与到小鼠执行向右推杆任务的过程当中：在任务规则的贯彻上，前者主要负责目标运动的起始，后者主要负责与任务目的无关的运动的抑制；在具体动作的执行上，二者都参与了对推杆动作准确度的调控。两条通路彼此配合，共同保证小鼠可以高效、准确地执行学会的运动任务。（记者王潇雨）