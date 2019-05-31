西兰花芽有助治疗精神分裂症

世界卫生组织统计数据显示，精神分裂症影响全世界大约2100万人的健康。《美国医学会杂志》近期刊登一项新研究表明，西兰花提取物有助于治疗精神分裂症。

美国约翰·霍普金斯大学医学院教授阿基拉·萨瓦博士及其研究小组，对81位精神分裂症患者和91位健康人展开了对照研究。参试者平均年龄22岁，其中男性占58%。研究人员对参试者大脑核磁共振图像数据进行计算机分析发现，与健康人相比，精神分裂症患者大脑中负责情绪调节的前扣带回皮质区域化学物谷氨酸水平低14%；丘脑中的化学物谷胱甘肽减少8%。上述化学物对脑细胞间信息传递起到重要作用，与精神疾病有密切联系。

实验中，研究人员利用西兰花芽中的化学物质萝卜硫素激活大脑内部一种基因，使其自主产生谷胱甘肽。参试患者每天服用两粒100微摩尔的西兰花芽提取物，持续7天。结果表明，他们大脑中谷胱甘肽水平平均增加了30%。萨瓦博士由此得出结论，西兰花芽提取物能帮助大脑恢复化学物质平衡，改善精神分裂症症状。▲ （王兴旺）