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茅根冬瓜茶消暑利湿

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

2019年05月31日08:51 来源：人民网-生命时报

本茶饮属寒凉之品，多食易伤阳，脾胃虚寒、阳气不足、阴虚消瘦、肾虚者不宜多饮

炎炎夏日来袭，不健康的甜饮料、冰棍成了很多人的解暑首选。今天，推荐一款茅根冬瓜茶，不但消暑祛湿，且材料便宜、煎煮简便、口感香甜，非常适合夏季外出代茶饮用。

具体为：取茅根20克、冬瓜50克、冰糖适量；把茅根及冬瓜洗净，冬瓜切片，加入适量清水煎煮，水开后小火煮20分钟，加入适量冰糖调味即可饮用。方中，茅根具有清热解毒、利尿的作用，搭配清热解毒、利水祛湿解暑的冬瓜，相辅相成，常用于缓解夏热中暑、小便不利、热性烦渴等不适症状，因其有利水作用，也可用于减肥美容。虽然其性味偏寒，但寒性作用缓慢，对于湿热体质之人特别适合，大众亦可在夏季炎热时作为消暑利湿保健之品食用。

需注意，本茶饮属于寒凉之品，多食易伤阳，所以脾胃虚寒、阳气不足、阴虚消瘦、肾虚者不宜多饮。糖尿病患者可少放或不放冰糖。▲

(责编：许心怡、杨迪)


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