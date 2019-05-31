肚子胀痛，煮点大枣木香

生活中，我们难免会有肚子胀痛的时候，却不知道该怎么治疗。中医认为，腹痛有不同的病因病机，如受寒、积食、血瘀等。如果以胀痛为主，多是由气滞导致的，原因多为肝脾不调，即肝不疏脾。脾胃的功能是消化食物，但仅有脾胃不能很好地完成任务，必须有肝气的协助。肝主疏泄气机，就是让体内的气机运行流畅，对脾胃的消化有促进作用。如果没有肝气的参与，脾胃的运化可能会逐渐呆滞停滞。这是因为脾的性格缓，经常懈怠或处于睡着的状态，而肝的性格急，可以叫醒它，否则会消化不良，导致腹胀、腹痛、腹泻等症状。缓解上述症状，主要应疏肝理气。

推荐一个方子：取大枣20枚、木香6克，大枣去核，小火先煮1小时，后入木香再煮片刻，去渣温服，每日两次。方中，木香味辛性温，能够行气、止痛、健脾、消食，主要用于胸脘胀痛、泻痢后重、食积不消、不思饮食。《本草求真》中记载：“木香下气宽中，为三焦气分要药。然三焦则又以中为要。故凡脾胃虚寒凝滞，而见吐泻停食，肝虚寒入，而见气郁气逆，服此辛香味苦，则能下气而宽中矣。中宽则上下皆通，是以号为三焦宣滞要剂”。因此这里用木香来疏肝理气醒脾，让中焦的气机流通起来，腹胀的感觉就会缓解。然而，仅有木香过于辛燥，不易被人体接受，就像人需要吃点有咸味的东西，但很少有人直接吃盐，都是把盐溶化到菜里减轻刺激。因此，需加入甘味的大枣来包容木香有“棱角”的药性，更容易被人体的正气接受。另外，甘味可以缓急，就是让急迫的气机缓和下来。腹痛是一种气机急而不舒的表现，两味配合，可使腹胀腹痛都得到缓解。

需提醒的是，腹痛是一个很常见的症状，往往需要系统的检查才能确定病因。有些疾病导致的腹痛可能是致命的，如急性胰腺炎、胃肠道穿孔等。如果出现持续或剧烈腹痛，一定不能掉以轻心，应及时去医院诊断。▲