糖果、糕点、甜饮料……来自甜蜜的诱惑，总是让人无法抵挡，这是为什么呢？

第一，甜食可以快速提供能量。碳水化合物，三大产能营养素之一，本身就是个自带甜味的名词，蔗糖、乳糖、葡萄糖、淀粉、果糖、麦芽糖……都属于碳水化合物的范畴。人们爱吃甜，从历史原因分析，甜食可以为人体迅速补充能量，在食不果腹的年代，甜食自然是人们的最爱，这是几千年来基因进化的自然选择。第二，从自然因素分析，人们爱吃甜食也许是人类从大自然中索取可食用物质的一种记忆积累。成熟的水果，部分蔬菜、五谷杂粮，都具有天然的甜味。第三，甜味是生物进化中最基础的味觉之一，它非常像我们出生后吃到的第一种食物——母亲的乳汁。国际上有个著名的试验，研究人员在一些新生儿口中分别滴入苦味和甜味的液体。当苦味液体流入口中，婴儿的眉眼立刻挤到一起，面部表情充满了反感。相反，在甜水滴入时，他们的脸上立刻洋溢出灿烂的微笑。第四，压力也是人们想吃甜食的原因之一。在压力作用下，有一些激素（比如糖皮质激素）会被激活，它们能够直接作用于某些味觉（甜味、鲜味或苦味）的受体细胞，应激情况下会影响这些细胞对味觉的反应。其中，甜味受到压力的影响最大。美国莫奈尔中心、日本自然科学研究机构生理学研究所和琉球大学的研究团队等多家研究机构，通过动物实验证明，压力会刺激机体摄入更多的碳水化合物。此外，人们对甜味的感知也会随着甜食的增加而退化，最明显表现就在于，我们小时候觉得很甜的食物，现在再吃起来，仿佛已经不那么甜了，找不到最初的感觉了，这就是甜食的大量摄入，逐步麻痹了神经。并且，甜食一般制作精美，光鲜的外表带来视觉冲击的同时，更刺激了食欲。

过多摄入糖会带来一定的健康风险，大家需要控制添加糖的摄入量，每天不要超过50克，最好控制在25克以下。▲