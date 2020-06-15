“硬着头皮”吃肉竟促成人类进化

人类喜欢吃肉，如果说吃肉也是一种能力，那么这种能力应该是在人类演化中期，大约230万年前才发展出来的。人类最早取得肉类的方式并非我们以为的狩猎，虽然漫画中常出现“原始人手持石斧追捕野兽”的狩猎场面，但事实上，那是在人类演化了相当长一段时间后才出现的。石斧大约在250万年前才出现，矛则在3万年前才被发明出来。那么，人类一开始是如何得到肉类的呢？在回答这个问题前，我们先来了解一下人类是从何时开始吃肉，以及如何消化这么多肉的。

人类祖先起初是吃素的

人类是灵长类动物，我们的第一个灵长类祖先出现在8000万至6500万年前，居住在树上，以水果和树叶为主食。那个时期的灵长类体形不过一个巴掌大小（类似眼镜猴），只吃水果和树叶就足够了。

最接近人类祖先的类人猿以草食为主，与人类有亲戚关系的早期人类很可能也是以植物为主食。人类学学者推测，约在500万至400万年前出现的人类，其饮食形态应与其他类人猿相似。观察同一时期出土的臼齿与颚骨化石，可推测出他们当时吃了许多需要大量咀嚼的食物。这是食草动物的典型特征之一，因为要想摄取同样的热量，吃肉只需要吃一点，菜叶类则要吃很多。

另外，把不会移动的植物当作食物，不需要制定什么复杂的捕食策略，也就不怎么需要动脑子。相反，要想捕食动物（无论是狩猎或捡食腐肉），就必须有更高明的计划。经科学家测量，早期人类脑容量与现在的黑猩猩差不多，这一事实同样可以支持早期人类以草食为主的假设。

迫不得已吃肉带来意外惊喜

大约从260万年前开始，一直到12000年前的这段更新世时期，非洲大陆的气候变得越来越干燥，森林也陆续凋零，取而代之的是大片草原。动物必须通过激烈竞争才能获取植物性食物。这种情况对早期人类来说相当不利，因为当时仅剩的森林被傍人（Paranthropus，早期人类的亲戚）占领。

随着草原的范围变得越来越宽广，人类为了在贫瘠的环境中生存下去，只好开始吃动物尸体的残渣。然而，在这个过程中发生了一件意想不到的事，由于长期摄入高脂肪含量的食物，人类的脑袋长得越来越大。大脑的生产与维修“代价”非常大，必须摄取高质量、高热量的食物才能使其增长，而迫于无奈才开始的肉食习性，反倒在无形中帮了人类一个大忙。

高脂肪、高蛋白质的饮食习惯，同样有助于体形的发展。在500万至400万年前，早期人类的脑容量与现代的黑猩猩差不多，约为450毫升；到了300万至200万年前，出现了巧人，其脑容量已增加至750毫升，但体形仍比较瘦小，身高约100厘米；直到200万年前出现了直立人，其脑容量不仅已增加至近1000毫升，身高也同样长高至170厘米左右。于是，拥有高大体形与硕大脑袋的人类祖先就此诞生。

拥有高个子与大脑袋之后，人类才有能力猎捕活物。一般人心目中的“原始人狩猎”场景，就是在这时出现的。

现在我们了解了早期人类是如何“硬着头皮”养成吃肉习性的，但其中还有一个疑团没解开。就算大猩猩与黑猩猩真的没有食物可吃，就算它们突然变得喜欢吃肉，可生理上似乎也无法支持一下子摄取大量的肉类。所以，早期人类应该也无法马上就能消化油腻的食物。

不过人类通过遗传演化解决了这最后一个问题——利用载脂蛋白来消化油腻的食物。载脂蛋白就像清洁剂一样，与血管中的脂肪分子结合后，将油脂带离血管，使血液保持清澈，尤其是能够有效降低血脂的载脂蛋白E4，它出现在人体内的时间约为150万年前，这正好就是具有高大身材与大脑袋的直立人打造出阿舍利手斧的时期。

当人类终于养成了吃肉的习惯，经历了遗传变化，便开始以高大又聪明的姿态过上狩猎生活，从此正式进入肉食阶段。

（据《环球科学》）