营养遭破坏、糖分摄入多 果蔬榨汁不如直接生吃  

不知从何时起，果蔬汁成为炙手可热的养生饮品，并被冠以“健康饮品”“减肥利器”等称号。不仅在中国，喝果蔬汁已经成为一种全球时尚，受到不少名人、政要以及普通百姓的追捧，有人用它减肥，有人用它美容，还有人用它排毒、防癌。果蔬汁真有如此神奇的功效吗？

国家统计局数据显示，2016年，我国规模以上饮料生产企业资产总计4839.29亿元，其中果蔬汁类饮料资产累计增长最多，为10.07%，成为饮料行业的“潜力股”。不仅果蔬汁饮料占据大量市场份额，市面上的鲜榨果汁店也如雨后春笋般多了起来。

近日，《生命时报》记者走访发现，北京很多超市、便利店的货架上摆满了果蔬汁，并标有100%鲜榨、100%无添加等字样；商场、公司食堂、街头的果汁店前总是有排队的人群。为了方便饮用，很多人还特地购买了榨汁机，可以随时榨汁喝。

中南大学湘雅医院营养科主任刘菊英副教授表示，多吃果蔬确实有益身体健康，但单靠喝果蔬汁无法满足人体对营养素的需求，而且长期作为日常饮食，还可能存在隐患，诱发疾病。

与工业生产的果蔬汁产品相比，现榨果蔬汁未经过杀菌处理，如果制作现场卫生条件较差，儿童、老人以及胃肠道功能较弱的人饮用后很可能引发不适。从营养角度看，果蔬中含有膳食纤维，食用后可以给大脑发出“饱”的信号，让人觉得不再饥饿。相比之下，榨汁过程中，果蔬中的膳食纤维、果胶被破坏，饮用后饱腹感大大降低，而且果蔬汁中的糖含量更多。打个比方，平时吃一个苹果就饱了，榨一杯苹果汁则需要三四个苹果，人会在不知不觉中过量饮用，从而增加肥胖、患糖尿病的风险。另外，果蔬中不少营养素、抗氧化物质对氧气比较敏感，榨汁过程中会被破坏、释放、氧化，而且一些有益成分在榨汁过程中因不能及时溶出，随果渣丢弃。因此，果蔬汁不能完全替代每日水果、蔬菜的摄入，只是平衡膳食的组成部分。

“我院肥胖门诊接诊的不少小胖墩问题就出在‘喝’上，孩子不爱吃果蔬，家长就给孩子榨汁喝，结果适得其反，越喝越胖。”中南大学湘雅医院营养科主治医师侯茜告诉记者，除非临床治疗需要，否则不应给未满1岁的婴儿饮食中添加果汁。

刘菊英提醒，无论在外购买还是在家榨果蔬汁，都应保证所选原料新鲜，无腐烂、霉变、虫蛀、破损等。制作现榨果蔬汁的水应使用瓶(桶)装饮用水，以及符合相关规定的净水设备处理过的水或煮沸后冷却的生活饮用水。由于现榨果蔬汁无灭菌环节，要确保在加工前，将原料充分清洗，使用的器具彻底清洗并做消毒处理，确保操作人员健康和卫生状况，尽可能降低微生物污染风险。如果在外想喝现榨果汁，发现制作现场卫生条件差，水果不新鲜，榨出来的果汁有异味，就不要喝了。▲（记者 张 冕）