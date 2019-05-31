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18个国家临床医学研究中心获批

2019年05月31日08:41 来源：健康报网

　　5月30日，科技部官网发布了《第四批国家临床医学研究中心依托单位名单》。名单中的18个国家临床医学研究中心覆盖感染性疾病等9大学科领域。

　　名单显示，第四批国家临床医学研究中心依托单位中，有国家感染性疾病临床医学研究中心3个，分别是浙江大学医学院附属第一医院、中国人民解放军总医院、深圳市第三人民医院；国家儿童健康与疾病临床医学研究中心2个，为浙江大学医学院附属儿童医院、重庆医科大学附属儿童医院；国家骨科与运动康复临床医学研究中心1个，即中国人民解放军总医院；国家眼耳鼻喉疾病临床医学研究中心3个，分别是温州医科大学附属眼视光医院、上海市第一人民医院、中国人民解放军总医院；国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心2个，北京大学第一医院、中国医学科学院北京协和医院；国家血液系统疾病临床医学研究中心3个，分别是苏州大学附属第一医院、北京大学人民医院、中国医学科学院血液病医院；国家中医临床医学研究中心2个，中国中医科学院西苑医院、天津中医药大学第一附属医院；国家医学检验临床医学研究中心1个，即中国医科大学附属第一医院；国家放射与治疗临床医学研究中心1个，即复旦大学附属中山医院。（记者王潇雨）

(责编：许心怡、杨迪)


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