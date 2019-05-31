全球最大规模糖尿病调查显示：糖尿病增加多种肿瘤患病风险

2型糖尿病可能导致多种癌症的患病风险升高，在男性中涉及11种癌症，女性则多达13种。日前，《糖尿病杂志》刊发了一项由上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光院士团队完成的研究成果。据悉，这也是全球迄今最大规模的糖尿病调查。

课题组领衔人之一、上海瑞金医院内分泌代谢科主任王卫庆说，学界一直在推测糖尿病与癌症的关联，但并未有确切的流行病学研究结果证实。课题组基于上海申康医联数据库，共纳入2013年7月～2016年12月的410191例2型糖尿病患者，并随访至2017年12月。

该研究报告作者之一、瑞金医院上海市内分泌与代谢病研究所研究员崔斌博士介绍，在8485例新诊断的癌症病例中，与一般人群中的男性和女性相比，患有糖尿病的男性和女性患癌症的风险分别高出34%和62%。其中，男性风险最高的为前列腺癌（糖尿病导致患前列腺癌的风险高86%），其余为白血病、皮肤癌、甲状腺癌、淋巴瘤、肾癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、结直肠癌和胃癌，但患食管癌的风险显著较低；对女性而言，风险最高的为鼻咽癌（糖尿病导致患鼻咽癌的风险高两倍以上），其余为肝癌、食管癌、甲状腺癌、肺癌、胰腺癌、淋巴瘤、子宫癌、结直肠癌、白血病、乳腺癌、宫颈癌和胃癌，但患胆囊癌的风险显著较低。崔斌解释，以男性前列腺癌为例，糖尿病的表面现象为患者血糖升高，但其背后是全身机体的代谢系统紊乱，这就牵涉到性激素的变化，作用于前列腺上，则导致罹患癌症的风险提高。

中国工程院院士宁光称，课题组将继续针对2型糖尿病患者进行职业、学历等分层研究，并制定特异性恶性肿瘤筛查及预防策略。王卫庆呼吁，糖尿病前期人群及糖尿病患者都应主动通过生活方式的改变来干预高危因素，降低糖尿病的发生率。（特约记者朱凡）