受访专家：北京协和医院内分泌科主任医师 伍学焱

对糖友来说，生活中监测血糖是常有的事，只要血糖值正常，很多人就会大松一口气，觉得没有什么可担心的。然而，却有一些糖友在体检时遇到过血糖正常、尿糖升高的情况，因此疑惑不解：明明血糖不高，为什么尿液中还会有糖呢？

对此，北京协和医院内分泌科主任医师伍学焱解释道，尿液的形成往往需要一段时间，尿糖水平是一段时间内生成的尿液在膀胱内混合后的平均糖浓度；血糖水平却是反映某一时间点的血液中糖含量高低。所以血糖和尿糖之间虽有一定联系，但并非绝对的因果关系。人在健康正常的状态下，尿液中是不会含糖的。这是因为，当血液流经肾脏时，血液中的糖会通过肾小球过滤到肾小管中，如果血糖值正常，进入肾小管的糖可以全部被吸收回来。但当血糖高到一定程度（大于8.9~10毫摩尔/升），超过了肾小管的重吸收能力，就会有一部分糖跑到尿液中，出现尿糖。除此之外，如果肾小管出现了病变，比如患有范可尼综合征，就无法吸收过滤出来的糖，即使血糖值正常也会有尿糖出现。再就是当女性怀孕或是糖尿病导致肾脏受到损伤时，肾糖阈(尿中开始出现葡萄糖时的最低血糖浓度)下降，也能导致尿糖增多。不仅如此，一些老年人还可能出现血糖很高但是尿糖并不高的现象，从而引发高渗性昏迷。所以说，不能直接由血糖值来判断尿糖的高低。

实际上，尿糖过高对身体也会产生不利影响。它既预示着肾脏可能有问题，也可导致一些症状或疾病，比如消瘦、多饮多尿，肾脏受损，加重肾小管负担，甚至引发泌尿系统感染。因此，对于此种情况，伍学焱强调以下几点注意事项。

1.糖友也要定期进行尿常规检查。定期进行尿常规检查，看尿糖与血糖变化是否一致，同时观察是否有尿蛋白，做到早期检测，早期发现糖尿病患者的肾脏异常，从而预防肾病。

2.控制血压。由于高血压会导致血管收缩，肾小球硬化。

3.饮食要低盐，控制蛋白质摄入量。糖友在生活中要想护好肾，除了饮食上低盐低糖，也要在保证身体蛋白质需求量的基础上控制蛋白质摄入，因为蛋白质摄入过量所产生的代谢废物会加重肾脏负担。每人每天所摄入优质蛋白质的克数不应超过自己身高的标准体重数，比如一个人身高为1.72米，标准体重为67公斤，那他一天摄入的蛋白质不要超过67克。

4.糖友易并发肾脏病的主要还是因为血糖高，因此控制血糖不能松懈。但是日常中的血糖监测只能反映出一瞬间的血糖含量，无法反映糖友最近一段时期的状态，因此，应该以糖化血红蛋白的水平做为控制血糖的标准，这样可以反映出最近2~3个月或2~3周的血糖水平，以便于调整治疗方案。（记者 张筱悦）