牙齿是怎样被“吃掉”的

很多人小时候可能会被父母吓唬过，“不要吃糖，不然睡着的时候牙会被虫子吃掉！”然而，牙齿真的是被虫子“吃掉”的吗？

首都医科大学附属北京口腔医院牙体牙髓科主任、中华口腔医学会副秘书长侯本祥介绍，牙齿分为牙冠和牙根两部分，牙冠和牙根连接处称为牙颈部。牙冠部分的最外层有一层牙釉质，又称“珐琅质”，是人体中质地最坚硬的物质，牙釉质包围牙冠部的牙本质。牙齿最里面的是牙髓，属于软组织，其中有神经和血管等。健康的牙齿表面坚硬的牙釉质具有较强的抗酸碱腐蚀能力。由于牙齿表面寄居的细菌产酸的作用，牙齿发生腐蚀，牙齿外层硬质结构被破坏就形成了“龋齿”。以吃甜食为例，口腔里的微生物可以利用蔗糖合成多糖，多糖又可形成一种黏性很强的细菌膜（牙菌斑），这种细菌膜黏附在牙齿表面上，很不容易清除，细菌就可能大量繁殖而产生一些有机酸等产物，从而破坏牙齿。

龋齿的发生是日积月累的。早期龋齿并没有特别的症状，只是会在牙釉质的表面上有大小不一的黄褐色斑点，所以经常会被人们所忽视。龋蚀继续发展会深入到牙本质浅层，这时在牙齿的表面可出现明显的黑洞。一般表现为一吃糖就痛，漱口后疼痛减轻。龋蚀如继续向深部扩大，到达牙本质中层或接近牙髓时，患者对冷、热的温度刺激会出现疼痛。当龋病侵蚀到牙本质深层的时候，食物残渣更容易存留在龋洞里，使细菌得以大量繁殖，由于龋洞离牙髓比较近，龋洞内的细菌和细菌所产生的毒素容易渗透到牙髓组织，发生更加剧烈的疼痛，继而可能引发牙髓炎、根尖周炎等，甚至最终会造成牙齿缺失。

越早治疗龋齿，就越能最大限度保留住我们的天然牙。而在牙齿侵蚀前治疗，会更有效果。造成龋齿有四个必要因素，即牙齿、食物、细菌、时间。残留在牙齿表面的食物时间越长，所产生的细菌就越易腐蚀牙齿。而在这一过程中，我们能做的，就是减少细菌停留在口腔里的时间，即每次吃完食物后用正确方法刷牙。

儿童6个月左右就应开始清洁口腔，家长可用指套牙刷或纱布沾水清洁；长出乳磨牙时，给孩子用可吞咽的牙膏刷牙，3岁后可考虑用含氟量较少的牙膏。3岁半后可给孩子乳磨牙做窝沟封闭，第一磨牙（6~7岁）和第二磨牙（11~12岁）完全萌出后也要进行窝沟封闭。孩子最好使用儿童牙刷。想要彻底清洁牙齿就不能忽略牙与牙之间相接触的面，专家建议成年人用牙线剔除牙缝中的食物残渣和软垢后再刷牙。氟有抑制致龋菌生长、减少菌斑内酸的形成、降低牙齿酸溶解度和促进再矿化等作用，因此侯本祥建议用含氟牙膏，提高牙齿抗龋性能。