抗栓治疗要防消化道出血

中南大学湘雅二医院消化内科副主任、主任医师 王学红

规范抗栓治疗是降低心血管病事件的重要措施，因此大部分患者都需要服用抗血小板药物（如阿司匹林、氯吡格雷等）或抗凝药物（如华法林、肝素、利伐沙班等）。然而，抗栓治疗药物是一柄“双刃剑”，在防止血栓形成的同时，也可能带来出血等并发症。

临床发现，无论抗血小板还是抗凝治疗造成的出血问题，都以消化道最常见。阿司匹林可使消化道损伤危险增加2～4倍，由其导致的消化道不良反应包括轻微消化不良，致命性消化性溃疡出血乃至穿孔。来自欧洲的一项注册研究显示，6212例冠脉介入治疗患者在1年内发生消化道出血的超过30％。

如何能在预防心脑血管疾病的同时，降低抗栓药物导致的出血等副作用？首先，患者要注意生活方式的改善，戒烟忌酒、健康饮食、避免刺激性食物；另外，在服药治疗过程中关注以下几个问题。

严格掌握适应证。抗血小板药物造成的出血问题难以完全避免，故只有获益大于出血风险时才推荐使用。阿司匹林在心血管疾病二级预防的获益远超过风险，即阿司匹林减少的心血管病死亡事件，明显多于严重出血事件，因此国内外指南一致建议，应根据患者的心血管病危险分层，选择中高危患者给予阿司匹林。

消化道损伤的高危人群慎用。65岁以上老年人；有消化道出血、溃疡病史；有消化不良或胃食管反流症状；使用双联抗血小板治疗；合用华法林等抗凝药物；合用非甾体抗炎药（塞来昔布、洛索洛芬等）或糖皮质激素者都应小心。

合理联用抗血栓药物。阿司匹林与其他抗血小板或抗凝药物联合应用会明显增加消化道严重出血的危险。因此，有消化道损伤的高危人群应尽量避免联合抗血栓治疗，或将药物剂量调整至最低。

筛查与根除幽门螺杆菌感染。对长期服用小剂量阿司匹林的患者来说，幽门螺杆菌感染是消化道出血的独立危险因素，根除幽门螺杆菌可降低溃疡和出血的复发。

应用药物预防消化道损伤。质子泵抑制剂（PPI）及H2受体拮抗剂能够预防消化道损伤，在适当条件下，高危患者可用药预防。

不过，目前对于下消化道出血尚无有效预防措施，为避免出现严重不良反应，在服用抗栓药物时，必须注意监测症状、大便潜血以及血常规等。▲