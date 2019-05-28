如今，健身房成了很多人运动的首选地，既不用担心天气影响，又能寻求专业指导。不过，要想把健身房有效利用起来，每个锻炼者都需培养几个好习惯。

戴好必要护具。运动护具可保护关节和肌肉，减少震动和撞击。尤其是做大负荷锻炼如杠铃、推举时，除了要戴护腕、护肘等，还要戴健身手套，能让练习者更牢固地握住握杠，防止出汗滑脱，避免磨出手茧。

着装不能随意。健身房所穿衣物一定要宽松、透气、有弹性。如果衣物不够宽松，身体难以舒展，动作做不到位，可能造成拉伤。鞋子要穿软底运动鞋，减少对膝盖的冲击。

上器械前热身。到了健身房不要急着“抢占”器械，可先在一旁做些拉伸动作，伸伸胳膊、压压腿，时间持续10分钟左右，以微微出汗为宜。

把握“低—高—低”节奏。健身房的不同器械有不同要求，先练哪个、后练哪个是有讲究的。总体训练节奏应为“低—高—低”。强度较低的训练一般为慢跑、哑铃弯举，强度较大的可以是快跑、动感单车等。

及时补充水、盐、蛋白质。运动出汗会损失大量盐和水，因此健身时也要注意补充。运动喝水要遵循“多次少量”原则，补水多少根据个人出汗情况来定，如出汗过多也可补充一些淡盐水。但运动过程中不要吃东西，锻炼后及时补充蛋白质。

公共场合考虑他人。别在不锻炼时“霸占”器材；跑步时音乐不能外放；用完的器械或瑜伽垫应放回原位；在器械上留下的汗液要主动擦去。只有大家共同维护和谐的健身环境，才能身心愉悦地锻炼。▲