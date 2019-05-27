滕卫平：35岁以上女性应定期检查甲功 妊娠女性须备孕前检查

人民网北京5月27日电 20日，在2019第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会上，中华医学会内分泌学会前任主任委员滕卫平在接受记者专访时表示，35岁以上女性应该定期检查甲状腺功能，甲减对妊娠女性和下一代健康危害大，妊娠女性应早检查甲状腺功能。此外，甲状腺疾病可筛、可查、可及，而且有办法能治好，及早得到正确及时的治疗，对于甲亢、甲减患者很重要。

中华医学会内分泌学会前任主任委员滕卫平

35岁以上女性应定期检查甲功 妊娠女性须备孕前检查

滕卫平建议，35岁以上的女性，每5年检查一次甲状腺，年龄越大就更应该筛查。此外，妊娠妇女群体更应该进行甲状腺功能检查，特别是备孕前应该先去检查TSH指标。

滕卫平指出，甲状腺筛查需关注3个重要指标：第一，TSH，促甲状腺激素，发生甲亢、甲减时TSH先出现变化。第二，FT4，诊断是临床型还是亚临床型，如果FT4出现变化，就是临床甲亢或者临床甲减。第三，TPOAb，过氧化物酶抗体，大概有10%的妇女有隐性甲状腺炎，很多人一辈子都不知道。这种自身免疫原因，这个指标一旦呈阳性就要关注会不会发展到甲减阶段。

甲减影响妊娠女性健康和孩子智力 正确及时治疗很重要

“甲减的症状——肥胖、郁闷、吃饭少、怕冷、掉头发，没有特异症状，因此甲减的误诊率比较高。”滕卫平指出，甲减对心脏危害很大，虽然看不到甲状腺有问题，但是可以看到心脏异常。甲状腺几乎遍布全身每一个角落，每一个细胞都要接受甲状腺激素，不平衡时就会出现心包积液，也可以出现甲减性心肌病，患者就会出现心衰。

此外，甲减对于妊娠期妇女健康和孩子的发育影响非常大。“甲状腺激素很重要的作用就是生长。”滕卫平说，在妊娠期间，任何甲状腺激素不足都会引起进到胎盘里的甲状腺激素缺少，孩子从母体摄取的甲状腺激素少，身体发育就会出现问题。当甲状腺低功的时候，孩子智力降低6—8分。因此，妊娠期间甲状腺功能特别重要，特别是妊娠甲减，不但影响妈妈的妊娠结果，更重要的是影响孩子健康，影响到孩子的智力。

滕卫平指出，甲状腺疾病可筛、可查、可及，而且有办法能治好，甲状腺癌患者的存活率高。甲状腺疾病患者多，需要积极开展科普宣传，让更多人能够早发现、早点得到正确及时的治疗，特别是对于甲亢、甲减患者而言，很有必要。