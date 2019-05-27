在我们居住的小区里，大多数是退休老人，有的已进入耄耋行列。很多老人都说自己眼睛老花了，耳朵也背了。衰老虽是人生不可抗拒的规律，但有的人衰老的速度快，有的人稍慢一些。

一般人认为，紧张和忙碌会影响身体健康，然而我有不同看法。我的亲身体验是人老了之后，生活过分松弛和散漫更不利于身心健康。

美国著名教育家卡耐基说：“要忙碌，要保持忙碌，它是世界上最便宜的药，也是最美好的药。”回顾一下季羡林先生的忙碌观，当年八十岁高龄的他，还每天进出图书馆，翻阅大量书籍、参考有关资料，著作等身；著名歌唱家郭兰英，年近八十的时候，每天练练嗓子、看看歌本，还应付多场演出活动，鹤发童颜，身体十分健康。

我也曾细细琢磨，凡长寿的老人都有一个共同的特点，那就是心态好、不服老、不服输，活到老、学到老、做到老，每天把时间安排得紧巴巴的，使自己没有闲暇时间考虑多余的事或是不愉快的事，活得很充实。事实证明，忙碌可以排除人的忧愁和孤独，能增加生活的情趣，让身心得到愉悦。因此，每天忙忙碌碌的人可能要比闲暇的人长寿。忙碌，也是一剂养生良药。（内蒙古乌兰察布市读者 鲍永福）