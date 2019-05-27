不少人在锻炼时为了解闷戴上耳机听听音乐。不过近日美国德州科技大学一项新研究发现，锻炼时听动感音乐确实能提高人的耐力。

研究人员让测试对象在跑步机上进行高强度负荷跑步测试。受试者共127人，平均年龄53岁，其中一半人戴着耳机边听动感音乐边跑步，另一半则不听音乐。测试结果发现，同等速度下，听音乐的人平均能在跑步机上跑8分30秒，比不听音乐的人多坚持接近1分钟。

研究人员的分析指出，音乐是一种强大的激励因素，能改善人的情绪，从而在大脑中触发舒适的喜悦感并提高产生能量的化学物质。人们一直从直觉上感到音乐是锻炼时的好伴侣，这项新研究则以科学实证说明其确实能起到增强耐力的效果。

世界卫生组织建议人们每周进行至少150分钟的健步走、骑自行车等适当强度锻炼或75分钟的跑步等较高强度锻炼。不过，相当一部分人不能达到上述锻炼要求。研究人员提示，音乐能起到鼓励人多运动的作用，下次锻炼时如果感到疲惫，不妨听听音乐吧！（赵乾铮）