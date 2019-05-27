我国医疗服务大幅改善

“这是你家宝宝的出生医学证明、户口簿、预防接种证……”日前，在浙江省余姚市第四人民医院产科，初为人父的严迪锋接过宝宝的各类证件时，喜出望外。

以往新生儿出生后，家长需要跑很多部门办理各种证件，环节繁多，流程复杂。不久前，余姚市在深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革中，推出“出生八项一窗通办”服务，将本地户籍新生儿出生后需要办理的出生医学证明、户口簿、参保登记、社保卡、预防接种证、母子健康手册、生育保险医疗费结算、家庭医生签约服务等，集中整合在医院门诊“出生一站通”窗口。家长只需填写一张申请表，工作人员将跨部门的8件事集中代办，24小时之内将证件送达产妇床边。

习近平总书记指出，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。

自2015年起，我国启动“进一步改善医疗服务行动计划”，从人民群众看病就医反映最直接、最突出的问题着手，创新医疗服务模式，提升医疗服务质量，努力打通看病就医的“瓶颈”，让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医。

针对看病“三长一短”（候诊时间长、交费时间长、取药时间长，看病时间短）现象，我国加快推进“互联网+医疗健康”建设，让百姓少跑腿、数据多跑路，着力解决群众的“操心事”和“烦心事”。如今，“指尖上的医院”遍地开花。患者动动指尖，挂号、缴费、查看报告就能完成，省去了排队等候、重复缴费之苦，群众的“烦心事”正在逐步变成“舒心事”。

北京的李女士做了宫颈癌手术，需要定期复查肿瘤标志物和盆腔超声。在手机上，她将采血、超声预约在了同一个上午。这是北京协和医院推出的一项新服务。患者通过手机APP，可以完成检查自动预约、自助改约，不用再到医院排队，动动手指，就可以精准预约检查的时间。目前，协和APP拥有预约挂号、在线建档、就诊报到、检验预约、自助缴费、结果查询等38项功能。分布在医院各个位置的180台自助机，相当于增加了180个窗口，具有预约挂号、自助缴费、打印报告等20项功能。

随着智慧医疗的发展，患者不需要带身份证，进门“刷脸”就能看病。5月10日，上海首家“智慧e疗”服务示范区落户华山医院门诊。自费患者无需携带就诊卡和身份证，通过上海银行在华山医院门诊设立的专用自助机“刷脸”，便可完成实名认证、自助建档、二维码就诊卡发放、签到、挂号、缴费、报告打印等全流程自助服务功能，方便快捷。

“互联网+医疗健康”打破了行业壁垒，优化了服务流程，改善了就医体验，有效化解了“看病烦”与“就医繁”问题。目前，我国所有三级医院均已开展预约诊疗。预计到2020年，二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。我国正在加快推进电子健康卡普及应用。今后，每一位居民都将拥有全国通用的“电子健康二维码”，实现跨医疗机构、跨地域就医服务“一卡通”。

远程医疗服务全面推开，形成“国家、省、地市、县、乡”五级远程医疗服务体系，覆盖所有县域医共体，实现国家扶贫工作重点县的县医院全覆盖。目前，所有三甲医院都开展了远程医疗服务。

宁夏银川的胡女士查出胰腺癌，需切除胰腺头部和右半肝，手术难度大、风险高。为此，银川市第一人民医院主任医师曹建华通过远程医疗，与北京、上海等地大医院的多位专家交流会诊，为胡女士制定手术方案，最终决定实施“肝联合胰十二指肠切除术”，一次性切除病灶。患者在家门口就能得到大城市专家的诊断治疗方案，省时省力省钱。远程医疗技术打破时空限制，促进了优质医疗资源共享。

“进一步改善医疗服务行动计划”实施以来，服务流程不断优化，医疗质量不断改进，服务模式不断创新，医患关系更加和谐。国家卫健委有关负责人表示，将把实践证明行之有效的便民惠民利民措施，固化为现代医院管理制度组成部分，如建立预约诊疗、远程医疗、检查检验结果互认等制度，努力使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适，推动医疗服务高质量发展，增强群众看病就医的获得感和幸福感。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 01 版）