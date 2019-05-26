第四届中国足健康论坛暨2019“5.29爱足日”启动

(健康时报融媒体报道平台记者 李桂兰)“千里之行 始于足下。”脚，对于我们的健康和生活非常重要。2019年5月25日上午，由人民日报社健康时报、“5.29 爱足日”组委会主办，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会、中华医学会骨科学分会足踝外科学组、中国康复器具协会足部辅具专业委员会协办、足力健老人鞋独家支持的第四届中国足健康论坛暨2019年“5.29爱足日启动仪式”活动在北京国家会议中心启动。2019年“5.29全国爱足日”主题为“关爱老人，从足开始”，旨在普及老年人足健康理念，提高足踝伤病的诊断与治疗水平。

“5.29爱足日”取自中文“我爱脚”的谐音。2016年3月11日，在重庆第一届中国足健康论坛上，由第三军医大学、北京大学、复旦大学等单位足踝专家倡议，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会、中华医学会骨科学分会足踝外科学组联合发起，将每年5月29日定为“全国爱足日”。2016年5月29日举办了第一届“5.29全国爱足日”系列活动。

从2017年开始，将中国的“5.29全国爱足日”推广为“5.29全球爱足日”，5月27日在重庆举办了首个“5.29全球爱足日”启动仪式，获得33个国家或地区代表认可；2017年5月29日来自中国、美国、德国、印度等国家或地区专家参加了义诊活动。

2018年5月27日，“第三届世界足健康(中国)高峰论坛”在武汉召开，2018“5.29全球爱足日”公益周系列活动同时在全国31个省(自治区、直辖市)、超200座城市举行，逾千名足踝专家参与，惠及百万民众。

“中国有句古话，人老先老腿，为什么人老先老腿，腿不直接影响到它的生命体征，但是如果我们运动减少，就会出现一些代谢系统，呼吸系统，心血管系统，还有骨质疏松的一些疾病。可以间接的影响到人体的生命和寿命。”在2019年“5.29全国爱足日”启动仪式现场，“5.29 爱足日”倡导者，中国工程院院士、中华医学会骨科学分会主任委员张英泽教授如是说道。

“5.29 爱足日”倡导者，中国工程院院士

中华医学会骨科学分会主任委员张英泽

据《中国老年群体出行与足部健康调研报告》显示，我国约有89%的老年人存在不同程度的足部疾病，已严重影响到日常出行和身体健康。面对足部疾患,有近84%的老年人选择不去就医,其中还有8%的老年人强忍着不采取任何措施,导致足部疾病越拖越严重……。

“5.29 爱足日”倡导者，中国医师协会骨科医师分会会长王岩表示：关注脚健康，从未病开始，我爱脚，从预防未病开始就要关注我们脚。

“5.29 爱足日”倡导者，中国医师协会骨科医师分会会长王岩

“5.29 爱足日”倡导者，中华医学会骨科学分会候任主任委员、中国医师协会骨科医师分会副会长王坤正教授表示：足踝外科从原来十几个人，发展到现在很多大三甲医院都有了专门的足踝外科，我们的队伍这么庞大，应该说是我们(COA和CAOS)发展最快的一个学术团队，从足踝外科发展侧面，也反应了我们国家的骨科事业蓬勃发展。

中华医学会骨科学分会候任主任委员 中国医师协会骨科医师分会副会长王坤正

“现在，我们的问题是，漂亮和舒服是分离的，想穿的漂亮不舒服，不漂亮，想穿的舒服不漂亮，中国是14亿人口的国家，现在健康产业也是未来竞争实力，这样一个学术会议是支撑未来足健康的。”“5.29 爱足日”牵头发起人之一，中华医学会骨科学分会秘书长，中华医学会骨科学分会足踝外科学组组长姜保国介绍道。

“5.29 爱足日”牵头发起人之一，中华医学会骨科学分会秘书长 中华医学会骨科学分会足踝外科学组组长姜保国

原卫生部副部长、党组副书记孙隆椿表示：长寿的一个重要标志就是无论多大年纪都能走能动，遗憾的是，现实社会中，很多老人因为足部问题，走不出门，甚至走不动，这严重影响到健康寿命。希望可以通过分享和讨论，提高我国足部疾病诊断与治疗水平，推进我国足部健康产业发展。

原卫生部副部长、党组副书记孙隆椿

本届大会启动仪式由本届大会主席，“5.29 爱足日”牵头发起人之一，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会主任委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组副组长唐康来主持。

“5.29 爱足日”牵头发起人之一、中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会主任委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组副组长唐康来

还邀请了“5.29 爱足日”倡导者，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会名誉主任委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组名誉组长王正义，“5.29 爱足日”牵头发起人之一，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会副主任委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组委员兼秘书长马昕，“5.29 爱足日”共同发起人之一，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会顾问委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组副组长张建中，“5.29 爱足日”共同发起人之一，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会顾问委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组副组长俞光荣，“5.29 爱足日”共同发起人之一，中国医师协会骨科医师分会足踝专业委员会顾问委员、中华医学会骨科学分会足踝外科学组副组长徐向阳等国内知名足踝专家莅临特邀演讲及主题演讲。

会议期间，同时，特设卫星会议及主题演讲，届时，来自足部健康领域的数十位权威专家将针对“足部畸形”、“运动医学”、“足部创伤”、“鞋与足健康”等四个专题进行深入探讨，全面深入剖析足踝外科热点与难点问题，集中展示最新技术和成果，给广大青年学者创造更多、更好的成长机会，为足踝外科领域的青年学者提供良好的展示平台和机会。