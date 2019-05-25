痔疮有偏爱孕妈需当心

所有人都知道女性怀孕后需要养胎，但怀孕后要预防痔疮就不是人人知晓了。健康的宝宝重要，健康的妈妈同样重要，今天就和大家聊聊孕妇与痔疮这个话题。

据统计，约有七成的孕妇受到过痔疮的“偏爱”，只是严重程度不同，感受也不同。孕期痔疮切莫小觑，应早期治疗，避免越拖越重，把简单的疾病复杂化。

痔疮为什么“偏爱”孕妇呢？

首先，随着子宫体逐渐增大，妊娠期腹腔压力也随之增大，下腔静脉受压日益加重，特别是胎位不正时，压迫会更为明显，直接影响直肠下端和肛管的静脉血液回流，致使痔静脉充血、扩张，从而诱发痔疮。

其次，妊娠期女性体内激素水平会发生变化，孕激素、松弛素等会大量增加，使得体内的纤维结缔组织变得松软而富有弹性，造成水钠潴留、血管扩张，从而使得痔静脉更容易出现淤血、曲张。

再次，妊娠期尤其在孕晚期，女性活动不便，活动量较少，胃肠蠕动明显减慢，粪便在肠腔内停留时间较长，粪便内的水分被过量吸收，致大便干结，产生排便困难等便秘症状，便秘是产生痔疮的重要因素。

同时，为了宝宝在体内健康成长，孕期饮食往往具有高蛋白、高热量的特点，饮食结构的改变也会引起大便干结甚至便秘。排便过程中，干结的大便会使痔核破裂引起出血，便秘久蹲厕所还有可能使原有的痔核脱出肛门并发生嵌顿，造成肛门剧烈疼痛、行走不便等一系列症状。

4大影响 困扰孕妈和宝宝

出血和贫血：痔疮主要的症状之一就是便血。有些孕妇出血量不大，但出血长期存在，也有些患者每次排便出血都很多。对于便血应该及时治疗，否则久而久之会引发贫血，除了导致孕妈心悸、面色差、体乏无力、精神不佳等症状外，也会导致胎儿发育受阻和营养不良，出现体重低下，甚至引发早产。

疼痛：单纯的内痔不会引起疼痛，当痔核的嵌顿造成肿胀以及发炎时，则会出现疼痛；痔核脱出没有及时地还纳，或出现血栓性外痔时，会产生剧烈疼痛。疼痛会对孕妇饮食、睡眠、情绪等产生负面影响。

毒素吸收：患有痔疮的孕期女性往往存在排便问题，大便存留在肠道过长时间，会产生大量组织胺类毒素。毒素长期不除，不但增加肝脏排毒负担，损害肝脏健康，也会使其他脏腑积毒过重，影响正常功能，为一些慢性疾病埋下隐患，甚至同时增加肠道肿瘤的风险。

干扰分娩：在分娩过程中，为了让孩子顺利产出，准妈妈要屏气用力，使腹部的压力变大，继而诱发或加剧痔疮发生嵌顿，使产妇在承受分娩痛苦的同时还要承受痔疮的剧痛，甚至有的产妇因痔疮严重被迫选择刨宫产。

6个妙招儿 摆脱孕痔烦恼

1.养成每天定时的排便习惯。不可久憋大便，排便时也不可过度用力，否则会使肛门处和腹部的压力增大，加重痔疮症状。排便时应一心一意，不能玩手机或听音乐，避免排便时间过长，倘若5分钟未排除，可休息一会再去排便。

2.不要长时间地站立或端坐。如果是白领孕妈，建议每工作40-60分钟就起身走动片刻，每日坚持进行提肛运动。

3.在睡姿上，尽量往左边睡。这种睡姿可以让受到压迫的直肠静脉得以缓解，以便于下半身血液得以正常回流至心脏，避免痔疮的发生，同时还有助于增加子宫胎盘血流灌注量，更有利于胎儿的生长发育。当然在长时间的睡眠中，不可能保持一种姿势不变，可以左右交替，但宜多取左侧卧位。

4.饮食上要注意清淡。多吃粗纤维的水果和蔬菜，诸如火龙果、香蕉、芹菜，此外粗粮也是不错的选择。水分也要保持充足，不要等口渴后才想起来喝水。

5.注意局部卫生。痔疮病人的肛周往往有较多分泌物，容易产生肛周湿疹，应注意局部卫生，经常清洗。如果痔疮较重，可以进行温水坐浴。温水坐浴后肛门周围的皮肤血管扩张，血液循环增快，这时候配合孕期适用的痔疮膏剂、栓剂，效果更好。

6.保守治疗是首选。因怀孕而产生的痔疮，在产后腹内压力降低，静脉回流障碍解除，激素水平恢复后，痔疮常在3～4个月内可自行变小萎缩。因此，孕期痔疮首选保守治疗，而且效果很好。