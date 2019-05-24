我们既要建立科学合理的诊疗规则，也要培育看病就医的规则意识。保持良好的医疗秩序，才是患者利益的“最大公约数”

日前，北京20家三级医院实施急诊预检分诊分级就诊，急诊患者不再按照“先来后到”排队就医，医生根据患者病情轻重确定就诊顺序，优先处理较重患者，急危重症患者拥有“插队权”。

在生活中，“先来后到”是一个约定俗成的规则。先到先得，晚到晚得，合情合理。但是，急诊必须争分夺秒，与时间赛跑。对于重症患者来说，分秒之差也许就是生死之别。因此，“急重优先”显然比“排队优先”更合理。如果按照先后顺序来就诊，一些重症患者的病情很可能被延误，甚至失去抢救机会。调查显示，在急诊就诊的患者中，非急症患者比例在30%—50%。有的人只是普通感冒发烧等轻症，有的人是因挂不上门诊号而转向急诊。大量非急症患者占用急诊资源，导致急诊人满为患、环境拥挤，影响了抢救成功率。这就如同在高速路上开车，如果遇到堵车，有人随意占用应急道，最终将导致更加严重的拥堵，欲速则不达。因此，实行急诊分级，既是秩序的重建，更是观念的更新，可以有效解决“急诊不急”的问题，使急诊真正成为一条畅通的“绿色通道”。

急诊属于稀缺资源。即便是在不少发达国家，患者病情倘若不够危重，在急诊苦等十几个小时的事情也不罕见。我国人口众多，医疗资源总量不足且分布不均衡，急诊资源尤为短缺。急诊率先打破“先来后到”的惯例，将最宝贵的资源留给最需要的人，既有利于合理配置医疗资源，也有利于提高急诊的效率和质量。

当然，如果是看门诊，“先来后到”的规则还是合理的。因为绝大多数人都属于非急症患者，“先来后到”是最公平的看病方式。一般来说，除了网上预约、现场挂号之外，有的医生还会给少数患者加号。加号是医生根据患者的特殊情况自主决定的，一旦加了号，就意味着不得不加班加点，延长工作时间，直到看完每一个病人。对于加号患者来说，既然享受了特殊“待遇”，就应排在正常挂号者的后面。遗憾的是，偏偏有人得寸进尺，非要插队看病。医生一旦不能满足，便会大吵大闹甚至发生冲突。这既没有体现对医生的尊重，也没有体现对其他患者的尊重。患者之间本应相互体谅。谁的时间都很宝贵，谁来看病都不容易。如果任意破坏就诊规则，预约挂号制度就会形同虚设，整个医疗秩序将一片混乱。只有人人自律，看病的时间成本才最低。

没有规矩，不成方圆。守规则才有高效率，讲规矩才有好体验。无论是“急重优先”，还是“排队优先”，都是为了更好地维护人民的健康权益。好规则固然不可缺，守规则的人更重要。我们既要建立科学合理的诊疗规则，更要培育看病就医的规则意识。保持良好的医疗秩序，才是患者利益的“最大公约数”。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 19 版）