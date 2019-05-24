语言发育迟缓≠自闭症 专家：干预治疗为先

“我的孩子都3岁了，还是不会说话！”“孩子说话断断续续，是口吃吗？”“孩子偶尔会叫爸妈，但不愿说其它的。”……这是为什么呢？有些父母会产生困惑。其实，不少孩子是语言发育迟缓的问题。

中国发育行为儿科创建人、浦滨儿童医院院长金星明教授22日接受采访时说：“当发现孩子不爱说话，不与人交流，不要匆忙往‘自闭症’方面下结论，而是应该干预治疗为先，通过科学的治疗与训练，儿童语言功能是可以提升的。”因此，应尽早发现孩子的语言问题，早期发现、早期诊断、早期干预、早期训练。

金星明教授联合美国威斯康星儿童医院儿童发展中心主任Mark Simms教授，为有语言发育迟缓等问题的20个患儿家庭开展了一次联合门诊。由于不爱说话，不愿与人交流，听不懂大人的指令，当初3岁多的成成被贴上“中重度自闭症”的标签，情况真是如此糟糕吗？在经过上海浦滨儿童医院金星明教授团队的全面测评后的结论是：成成的“不爱说话”并非“自闭症”，而是因为语言发育障碍导致的系列行为异常。

门诊中，金星明教授与MarkSimms教授就成成如今的语言发育功能的各项指标做了进一步的研究与探讨，并对成成的父母进行了家庭指导。据透露，在经过几次语言、行为训练疗程，并在之后配合医院、家庭、学校等三方面的行为及语言训练的科学指导，成成的行为表现大有改观。

如何对有语言发育迟缓的孩子进行规范化诊疗，这是一门综合艺术。美国威斯康星儿童医院儿童发展中心主任Mark Simms教授在接受采访时说，这方面的治疗不仅需要专业指导、及早介入，更需要家长学会如何对有语言发育迟缓的孩子进行有效引导。

这位专家表示，家庭环境及家长在孩子成长过程中扮演着重要的角色，很大一部分有语言发育迟缓表现的孩子是由于家庭环境及家长的养育方式问题导致的：孩子从小娇生惯养、屏幕暴露时间过长、家庭交流太少等等，于是孩子出现对语言的不理解、不听指令或不表达等现象。进行有效的长期的诊疗，需要专业语言治疗师的介入，给于家长正确指导。例如：家长得学会符合孩子发育年龄的语言模式与之沟通，学会和孩子玩耍，在玩耍中沟通互动，来开发儿童的语言功能。这些家庭指导都需要语言治疗师在每一次的治疗训练中示范给家长和孩子，并让他们落实到日常生活中。

结合中国家庭养育方式及门诊情况，金星明教授强调：“当下处于育儿焦虑时代，很多父母对孩子的期待很高，溺爱程度也很高。当发现孩子不爱说话，不与人交流，不要匆忙往‘自闭症’方面下结论。在对语言发育迟缓儿童的诊疗上，浦滨儿童医院将家庭指导贯穿与临床诊疗中，凸显发育行为儿科医生、临床评估师、语言治疗师的团队作用。即，根据评估结果制定个体化短期或长期的训练和康复治疗计划，重视家庭参与，使家长利用生活场景进行干预，发挥家庭的重要作用。

在联合门诊中，针对儿童语言发育迟缓与自闭症鉴别、儿童“多动症”的诊断、用药等临床案例，金星明教授与Mark Simms教授共同为患儿家庭给出专业指导和建议。(记者 陈静)