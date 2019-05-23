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国家药监局 有条件批准重组带状疱疹疫苗上市

2019年05月23日08:31 来源：北京青年报

5月22日，国家药品监督管理局有条件批准重组带状疱疹疫苗（英文名：Herpes zoster vaccine（recombinant，adjuvanted））进口注册申请。北京青年报记者了解到，该疫苗用于50岁及以上成人带状疱疹的预防。

北青报记者了解到，带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒引起的感染性疾病，通常表现为一种出现在身体单侧并伴随疼痛、瘙痒的皮疹，可持续两到四周，随着年龄增长患病风险升高。常见并发症为带状疱疹后神经痛，疼痛可持续数月至数年，严重影响患者正常工作和生活。

在中国，每年有近300万成年人受带状疱疹影响。由于国内缺少对该病有效的预防和治疗手段，因此，国家药监局会同国家卫生健康委将重组带状疱疹疫苗列入首批48个临床急需新药，加快审评审批进程。

北青报记者了解到，本品采用DNA重组技术，在中国仓鼠卵巢细胞中表达水痘带状疱疹病毒糖蛋白E，经培养、收获、纯化、冻干后制成，对带状疱疹具有较好的保护效力，适用于50岁及以上成人带状疱疹的预防。

本品免疫程序两剂、肌肉注射，常见不良反应有疼痛、发红、肿胀以及肌痛、疲乏、头疼、发热和胃肠道症状等。（记者 张鑫）

(责编：李轶群、杨迪)


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