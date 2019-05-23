专家：乳牙保护需注意 吃零食频率不建议过高

随着生活水平的提高，零食越来越成为儿童生活中不可缺少的一部分。记者发现，来北京大学口腔医院就诊的患者中有很多小孩蛀牙情况严重。专家指出，这种情况的出现一方面是由于口腔卫生保健意识不强，另一方面也和吃零食的时间和频率不无关系。

北京大学口腔医院正畸科主任医师胡炜说，小孩乳牙龋齿严重，说明其口腔卫生保健意识不足。他指出，有的家长不重视乳牙卫生，认为乳牙蛀牙无所谓，反正还有恒牙长出来，这是一大误区。乳牙如果提前脱落，对相邻牙齿的支持固定作用就会消失，两侧的牙齿会向中间倾斜，上颌对应位置的牙齿也会不断伸长，让原本可以容纳一颗牙齿的空间变小。这样一来，没有足够的空间恒牙就不能顺利长出，所以只好另找位置，最终导致牙列畸形、牙列拥挤、咬合关系不良等问题。

对于儿童吃零食对口腔卫生的影响，胡炜说，我们并不是建议家长禁止儿童吃零食，而是要控制儿童吃零食的时间和频率。

他指出，总体来看，儿童在两餐之间吃零食对牙齿伤害最大。因为在牙齿表面总会有一层薄薄的菌斑，菌斑中有很多细菌，平常并不活跃。吃零食后，菌斑中的细菌会迅速把食物残渣中的糖分转化成酸性物质，这些酸对牙齿有很大的侵蚀作用，破坏牙釉质。我们的口腔系统里有偏碱性的唾液，在一定程度上可以对酸性物质起到中和作用，使分解的牙釉质再矿化后回到牙齿表面，让牙齿的酸碱性保持动态平衡，但是如果在两餐之间反复吃饼干等含糖食物或喝甜饮料等，就会反复给细菌提供能量，增强了细菌的活性，产酸量大增，分解牙釉质的进程不断发生，即使唾液有一定的中和能力，也无法达到动态平衡，导致对牙齿的破坏程度增加。所以说，控制零食摄入，对于口腔健康来说是很有意义的，对于减肥、预防糖尿病等慢性病也会有帮助。（记者陈聪）