高血压可能引发“尿毒症”？专家建议：低盐低脂控制体重

高血压是世界上最常见、危害性最大的慢性病之一，是心脑血管病及其死亡的重要危险因素。

2019年，中国高血压联盟及上海市高血压研究所在全国范围内开展了“为爱发声”五月血压测量月公益项目，面向公众进行高血压筛查、科普教育及健康咨询等系列活动。

5月17日，恰逢世界高血压日，针对高血压检测及防治等健康管理问题，本网分别采访了上海交通大学医院院附属瑞金医院北院副院长顾志冬和高血压科的执行主任初少莉。

瑞金医院北院副院长顾志冬 受访者供图

三级联动医疗模式，线上线下互联互通

“2017年—2018年，我们医院已免费为前来就诊的患者及其家属们完成近3万人次的血压测量。”顾志冬指出，医院所处嘉定区常驻人口148.7万，其中65岁以上人口占19.87%，而高血压患者达14.9万人，占人口的10.0% 左右。

据介绍，瑞金医院北院高血压科在嘉定区卫健委的高血压重点专科项目的资助下，通过建立高血压分级管理制度，启动社区难治性高血压千人达标计划，推广远程动态血压监测技术，初步实现了三级联动的血压管理平台，推进全区医疗机构之间、全科专科医师之间、医生与患者之间的互联互通，使高血压的管理更上一个台阶。

“24小时动态血压监测是明确高血压诊断及临床指导治疗的重要手段。但是因为三级医院就诊患者多，预约时间较长。”顾志冬说，在实施高血压分级管理前，嘉定区13家社区中仅有少数社区配备了动态血压仪，应用也极其有限。通过开展高血压的分级管理，加大高血压诊疗新技术的推广，并对全区全科医师进行高血压的规范化管理技能的培训后，13家社区基本普及了动态血压监测，并有多个社区与瑞金北院实现了远程动态血压监测的联网，使社区高血压的管理水平和内涵有了很大的提高；使基层高血压患者足不出社区，即可获得大医院的同质化、优质化的服务。

顾志冬还指出，社区远程动态血压的应用、普及，还减少了患者往返医院的次数，也减轻二、三级医院工作压力。

技术扶持、政策导向、推动高血压分级诊疗的落实

顾志冬提到，由瑞金医院北院高血压科负责牵头的社区难治性高血压千人达标计划是嘉定区重点专科项目，通过发动全区各级医院，采用“1+1+1”专家团队与嘉定各社区千位难治性高血压患者签约，专家指导下以血压达标为重点兼顾血脂、血糖等危险因素的干预，我们作为综合医院，在慢病管理的实践中，承担了对基层全科医师的技术扶持的义务与责任。

顾志冬还指出，在嘉定区卫健委的大力支持下，参照瑞金医院北院降压药物配备，全区13家社区卫生服务中心，逐渐实现了降压药物的统配，配备一些原来所缺少的高血压二线用药及急症用药，现抗高血压的基本药物种类已平均达30余种；而且，嘉定区卫健委通过采用延伸处方，极大方便并促进居民在社区就诊，减轻了二三级医院的就诊压力。我们还在社区推广简化、标准化的高血压治疗方案。“瑞金-嘉定”的高血压分级诊疗管理，打通了高血压管理指南到社区临床实践的最后一公里，这也是我们在高血压分级诊疗中的一次探索。

瑞金医院北院高血压科执行主任初少莉 受访者供图

我国高血压的现状是“一高三低”

“临床上高血压大致分为两大类，原发性高血压和继发性高血压。”初少莉介绍，原发性高血压，是指病因不明确，可能与遗传及不良生活方式有关。这类型的高血压约占所有高血压患者的90%以上，一般为终生疾患，需终生治疗；而继发性高血压，是指有明确病因，有可能通过某种特殊治疗而根治。

根据国家心血管病中心最新发布的《全国高血压控制状况调查》显示，我国高血压患病率已高达23.2%，但其知晓率不及50%，治疗率为40.7%，控制率仅为15.3%。预测到2025年全球将有10.5亿高血压患者。

初少莉指出，近十年我国高血压防治工作取得很大进步，但与高患病率相比，高血压的知晓率、治疗率、控制率仍相对较低，尤其与发达国家相比差距不小，因此，高血压的防治工作任重道远。

改善生活方式，预防高血压及其并发症

初少莉介绍，高血压会对心脑血管及肾脏产生严重的损害，甚至引发危及生命的并发症。“长期的高血压，可引起脑动脉、冠状动脉、肾小动脉、眼底动脉粥样硬化；严重者导致脑梗塞、心肌梗塞、终末期肾病（尿毒症）及高血压视网膜病变，如眼底出血、视乳头水肿，最终导致视力障碍等。不良的生活方式，会引起高血压及其并发症。因此，要提倡低盐、低脂饮食，戒除不良嗜好（如吸烟、酗酒），加强运动，控制体重；这对高血压易患人群具有预防高血压的作用；对于高血压患者具有控制血压，防止并发心脑血管病的重要作用。”初少莉强调。

她特别提醒大家，避免心血管并发症，最重要的方法是知晓自己的血压，做到高血压早发现、早诊断、早治疗、早达标。

高血压具有隐蔽性 大多数患者“不知情”

在日常生活中，高血压更青睐五类人群，包括肥胖者、重口味者、抽烟喝酒者、有家族史者和精神压力过大者。

“高血压具有隐蔽性，大多数患者没有任何症状，因此‘不知情’。少数患者有头晕、头痛等症状，但与血压水平并不平行，就是说，并非血压越高，症状越重，因此，极易被忽视；等到引起脑梗、脑出血，冠心病时，才有症状，这时已悔之晚矣。”

初少莉指出，一般而言，高血压病与遗传有较大关系，因此，家族中如有高血压、糖尿病、心脑血管病患者的，要更加注重生活方式的改善。尤其男性，需要特别注意，吸烟、饮酒，高盐饮食，静坐的生活方式、较强的工作和生活压力，都更容易患高血压。

知晓自己的血压 做到早发现、早诊断、早治疗

18岁以上的成人，都应知晓自己的血压。大于等于140/90毫米汞柱是我国高血压的诊断标准。初少莉指出，如果诊室或家庭自测血压接近或超过这一诊断标准，都应该在医生指导下，进行规范的、诊断性的家庭血压测量或到专科进行24小时动态血压监测，以尽早明确高血压的诊断。一旦确诊高血压，首先进行生活方式的改善，采取低盐、低脂饮食，控制体重、同时加强运动，一个月血压仍未控制达标者，可在医生指导下进行降压药物治疗。

初少莉还提醒大家，清晨高血压非常危险；心梗、脑卒中常常发生在这个时段。因此，要注意监测清晨的血压。若是高血压患者，应优先选择长效降压药，以确保血压24小时平稳、持续达标。（葛俊俊）