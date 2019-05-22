河北读者刘先生问：我今年65岁，因为颈动脉有斑块到医院做了个抽血检查。结果发现总胆红素偏高，间接胆红素和直接胆红素也高，大概都是高了1倍多。请问这是怎么回事，我还需要做什么检查或者治疗吗？

南京市中西医结合医院肝病门诊副主任中医师孙刚解答：胆红素偏高或许是肝脏疾病发出的信号。肝细胞出现问题时可能导致肝内胆管受压，排泄胆汁受阻，引起血中胆红素偏高的现象；胆道系统疾病，如胆道出现病变发生阻塞时，胆汁不能顺利排泄，也可能引起胆红素偏高。

总胆红素升高，超过一定数值会出现皮肤黏膜、巩膜黄染，小便发黄等症状，称为黄疸。如化验结果提示总胆红素轻度升高，皮肤黏膜、巩膜等未出现黄染现象，称为隐性黄疸，此时一定要先排除一些疾病，比如活动性病毒性肝炎、自身免疫性肝病、肝硬化、药物肝等。如果平时很健康，检查也没有发现其他肝损伤，那么隐性黄疸的原因可能是饮酒、熬夜、劳累等引起。

建议您先做检查确诊是否有肝脏疾病，如果是肝病所致，须及时治疗，并定期复查肝功等，观察治疗效果，调整方案。如果只是轻度胆红素升高，没有肝脏损伤，就要在生活上做些调整，少饮酒、清淡饮食、不熬夜、不过度劳累，不随便吃药，特别是一些成分不明的“保健药”，并保持乐观情绪。适量的运动可以促进新陈代谢，建议你有空多进行户外活动。▲