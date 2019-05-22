正畸为何要拔好几颗牙
汤晓云
安徽读者韩女士问：我想带孩子去做牙齿正畸，但诊所的大夫说必须拔掉4颗牙才行。我有点担心，拔掉这么多好牙会不会有什么危害？正畸一定要拔牙吗？
首都医科大学宣武医院口腔科医师汤晓云解答：并不是所有正畸患者都要拔牙。正畸医生确定一个患者是否需要拔牙，需要通过严格的模型分析和X线头影测量进行定量的间隙分析（又叫拥挤度分析），同时参考患者的错颌类型、软组织侧貌和生长发育状态。一般临床上常用的矫治牙列拥挤的方法有以下三种。第一，牙弓扩展，分为长度延长和宽度扩宽；第二，把前牙的邻面磨除，但是不能肆无忌惮地为了提供间隙磨除过多，而是有一个安全值范围，一般最多3毫米；第三就是拔牙，当前两种方法提供不了解决拥挤需要的间隙时，拔牙是不二之选。同时，拔牙还能使患者的上下牙弓、磨牙关系和颌面部的不协调得到改善。
到底拔几颗牙，选择拔哪颗都是有讲究的。正畸医生会综合考虑患者的错颌类型、牙齿的宽度、牙齿的健康状况，优先拔除坏牙，尽量左右对称上下协调拔除。由于已经考虑了咬合功能和美观，理论上说，拔掉4颗牙也不会造成不良影响。▲
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