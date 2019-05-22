国家二级心理咨询师 郭 瑞 □蔡利超 编译

压力无处不在，有的会随时间慢慢积累，有的突如其来、攻击迅猛。对于不同的焦虑，美国《读者文摘杂志》网站近日总结了一些缓解方法，读者可以一试。

环境焦虑。环境焦虑是对坏消息的强烈反应，如担心附近发生的抢劫会发生在你所爱的人身上。有环境焦虑的人心理韧性差，无法阻隔外界环境的冲击，每当听到不好的新闻或目睹别人的不幸时，就会发作。消除环境焦虑的方法包括多关注和照顾自己，限制每天的新闻阅读量，避免接触消极的人。

工作压力。世界卫生组织称，与工作相关的压力会导致健康状况不佳、工作效率下降和动力不足，还会增加工作事故的发生风险。近期发表在《预防医学》上的一项研究成果表明，长期暴露于与工作有关的压力与患上特定癌症（包括肺癌、结肠癌、直肠癌、胃癌和非霍奇金淋巴瘤）的风险增加有关。

对抗工作压力，可以参加体育运动，每天至少半小时，如在午间散步，或走路上下班；不传播流言、少说长道短也有帮助；多与有正能量的同事相处。

都市压力。加拿大麦吉尔大学附属道格拉斯心理健康研究所的学者发现，闹市生活的困扰与终身患有情绪障碍和焦虑症的风险升高有关。城市生活的声音、气味和体验对杏仁核和扣带回皮层（大脑负责调节情绪和压力的区域）产生了显著影响。

搬到相对安静的环境中居住是一种应对方法。另一种更实际的办法是给大脑放个假，每天做正念冥想。这种训练能让人们专注于自己的情绪和身体感觉，以旁观者的身份看自己，帮助走出压力循环。

童年创伤。它包括虐待、自然灾害、战争和车祸等。童年创伤可能导致严重的后果，包括无法调节情绪、难以集中注意力、记忆问题和长期压力。

控制童年创伤的压力最好从孩提时代开始。然而，许多成年人发现自己仍在努力解决多年前尚未解决的问题。与心理治疗师合作可以帮你找出压力的根本原因，采用认知行为疗法和放松疗法会有效。服用百优解、舍曲林和西酞普兰等药物可以减轻症状。

生活变故。亲人离世、受到伤害或疾病、离婚等重大事件都会引发压力。即使是看起来很小的事件，比如搬家、换工作或收到交通违章罚单等，也会导致压力。

你可能无法改变现实，但可以在能力所及的范围内处理焦虑。培养和维持友谊可以极大地减轻这种压力，因为它提供了一个富有同情心的平台来让你倾诉。另外，参与有趣的活动，做喜欢的事情（如徒步旅行、参观博物馆、参加读书俱乐部和听音乐会等），也能放松心情。▲