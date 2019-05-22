山西肿瘤医院推复诊“面对面”加号

记者近日从山西省肿瘤医院获悉，到该院复诊的患者今后不用发愁挂不上号了。该院最新推出“医师‘面对面’加号服务”，只需扫一扫医师手机上的二维码，便可实现挂号。

肿瘤患者常需要定期复查，以前，经常会遇到想找的医师当天不出门诊、到病房找到医师又面临不能开处方和检查单的问题。鉴于此，山西省肿瘤医院推出的“面对面”加号服务实现了3大便利：首先，在病房安装了“门诊医师工作站”；其次，添加病房医师“面对面”加号，医师在非门诊时段、节假日或值班时间提供“面对面”加号服务，随时为有需要的患者提供诊疗；第三，实现了诊间“面对面”加号，患者来院就诊时，如果专家号源已经挂满，可以与专家沟通当面加号，无须返回窗口排队挂号。（记者崔志芳）