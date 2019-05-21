先手术还是先放疗？放化疗可以同步进行吗？

本期节目：面对放疗该如何抉择？权威专家为你解析

数据显示，2015年新发病的恶性肿瘤人数达到了392.9万，肿瘤的治疗有三大基石：手术、放疗、化疗。这三者该如何进行选择？先手术还是先放疗？

放疗和化疗的区别是什么？

两者作用的方式不同，疗效不同，甚至毒副作用也不相同。

化疗，叫化学药物治疗，它是一种全身治疗手段，全身作用更强，局部作用相对较弱。而放疗，是利用放射线来治疗肿瘤的局部治疗手段，不能做全身的放疗。

在临床上，放疗和化疗有着各自的适应症，但有时两者也可以进行有机组合，也就是综合治疗。

放疗和化疗可以同步进行吗？

有些肿瘤需要同步放化疗，有些不可以。放疗与化疗是否同时进行，要基于疗效和毒副作用进行判断。如果两者同步进行，疗效叠加、毒副作用可耐受，就可以组合；否则就不能同时进行。

比如我国常见的肿瘤：鼻咽癌，多数病人要同时进行放化疗；食管癌、肺癌、直肠癌、胃癌，一般也进行术前同步放化疗。

先手术还是先放疗？

放疗和手术的顺序选择，不仅取决于治疗目的和规范，也有着很强的个体化，医生会为患者量身订做最合适的治疗方案，从而让治疗的疗效最好、毒副作用最少。

放疗的优势是什么？

第一，放疗是局部治疗，副作用相对比较轻微。第二，放疗的疗效确切，有些小肿瘤，如肺癌和肝癌，精准放疗与手术相比，疗效相当；多数肿瘤恰当的运用放疗技术前提下，放疗的有效率在50%以上，有的肿瘤甚至可以达到80%以上。第三，放疗是无创的，不需要开刀，经过治疗后局部没有斑痕和损伤等。

随着计算机技术和影像技术进步，放疗会变得越来越精准，优势会越来越突出。

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【专家简介】

王维虎，北京大学肿瘤医院放疗科主任，教授、博士生导师。海峡两岸医药卫生交流协会肿瘤防治专家委员会副主任委员，北京医学会肿瘤放射治疗学分会副主任委员及肝癌放疗学组组长，中国抗癌协会肿瘤放射治疗学分会胃癌学组副组长。

擅长：腹部肿瘤的放射治疗。

出诊时间：周一上午专家门诊。