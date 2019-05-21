五味子绿茶保肝明目
蒲昭和
引起视力减退或看东西模糊的原因较多，除近视、老花等眼病因素外，用眼过度、慢性疾病（糖尿病、贫血等）也可引起视力降低。中医认为，肝为目窍，肾主藏精，如肝肾的精气虚衰，则容易出现视物模糊的现象。
推荐一款滋肝明目的药茶：取五味子5克、绿茶3克、蜂蜜25克，先将五味子用小火炒至微焦，与绿茶一起用沸水冲泡5分钟，趁热加蜂蜜拌匀，代茶饮，每日一剂，连服5~7天。
五味子以酸为胜，酸入肝，能滋肝阴、养肝血，同时还可益气生津、滋养肾水。肝肾同源，五味子可滋肝补肾，起到养护眼目的作用。研究表明，五味子能抗氧化、调节免疫、保护神经、增强肝的解毒功能，所含的木脂素、维生素还可增进视力、听觉能力。绿茶能清热明目、解毒利尿，它富含维生素A原，被人体吸收后可转化为维生素A，有助于提高和保护视力。蜂蜜补益脾气、滋阴降火，内含酶、氨基酸、维生素等，可以增强免疫力、保肝护肝。所以，常喝五味子绿茶，有补肾益肝的作用，对久视伤肝（如用眼过度者）或肝肾阴虚引起的头晕目眩、视力减退、耳鸣、神经衰弱等症状，有一定防治效果。但本茶品不适用于近视、散光、老花等引起的视力下降。
此外，近年的研究表明，五味子还能降酶保肝、降血糖，所以本饮品也可缓解慢性肝炎、糖尿病引起的视力减退，但糖尿病患者应去掉蜂蜜。▲
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