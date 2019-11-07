近年来，老花眼有逐渐年轻化的趋势。那么，到底如何预防老花眼呢？其实，经常按揉小腿，能够有效预防老花眼。

中医认为，老花眼多由于年老后脏腑气血衰弱，不能滋养眼部所致，而“肝开窍于目”，加强肝经气血流通能有效防治老花眼。肝胆经脉循行经过小腿，其中胆经上的光明穴连通肝胆经络，是治疗老花眼的特效穴位。

光明，光彻明亮的意思。此穴善治眼疾，有明目之效果，所以称之为光明。光明穴是足少阳胆经别走足厥阴肝经的络穴，取光明穴可疏通肝经、胆经之经气。

定位：在小腿外侧，外踝尖上5寸，腓骨前缘。

功效：通络明目。

对于眼目痒痛的人，可以搭配风池、合谷；白内障患者，可以配伍睛明、瞳子髎、肝俞、肾俞使用；假性近视者，可与四白、睛明、风池等配合使用。

临床上常用光明穴治疗目痛、夜盲、近视等目疾，乳房胀痛，下肢痿痹。值得注意的是，本穴不宜艾灸，多采用平刺手法，进针0.5寸~1寸，多施以平补平泻法。

按摩方法：取坐姿，用手掌根从外踝至膝盖向上揉小腿外侧面10次，以小腿外侧皮肤有热感为佳；然后重点点揉光明穴，点揉时以穴位处有酸胀感为佳。每天两次，每次5分钟左右。