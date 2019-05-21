晕车是因为大脑认为中毒了

晕车不是病，晕起来真要命。英国科学家的最新研究发现，晕车是因为大脑认为我们中了毒，并为此做出“对应措施”，呕吐则是清除毒素最简单的方式。

人类历史可追溯到几百万年前，但真正坐上汽车和轮船不过几百年，我们的大脑进化水平还没有完全适应这种出行方式。尽管我们乘坐的是移动着的交通工具，但大部分感官告诉大脑：身体处在静止状态。与此同时，内耳里的平衡传感器又通过不断晃动的液体告知大脑，我们正在以一定的速度前进。这时，丘脑把以上两种信息拼凑起来，大脑便开始感到困惑——究竟发生了什么？经过一番判断，它最终得出了结论——你中毒了。随后，你不得不停在路边呕吐起来。

英国卡迪夫大学神经科学家迪安·伯内特表示，大脑非常关心我们的身体健康，为了以防万一，把“坐车”误当作生病来处理了。这种时候，盯着窗外看是有帮助的，因为这能让大脑确信你在移动。读书或者看手机往往会让事情变得更糟，因为它使大脑确信你是静止的。此外，当司机也有帮助，因为大脑有更多的视觉证据证明你确实在移动，并且你可以控制移动的方向和快慢。科学家唯一不确定的是为什么有些人不晕车，这可能是进化的运气。▲ （卢一飞）