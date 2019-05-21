年纪大 泡澡注意啥
赵 侃
王大爷爱泡澡，前不久却在浴缸中缺氧昏厥，幸好家人及时发现，才避免生命危险。
老人由于行动迟缓、应变能力差，泡澡最好选择半身浴。这样水压较小，适合有慢病以及高血压、冠心病的老人。泡澡前，最好先用热毛巾擦一擦身体，加快血液循环，然后再慢慢坐进浴缸。浴缸周围最好摆上所需的洗浴用品,避免在泡澡过程中起身拿东西而发生意外。此外，还有一些具体注意事项。
浴缸不宜太深。浴缸深度最好在42厘米左右，不宜选太深、表面过滑的浴缸。最好在浴缸内设置安全水位，防止老人突发意外而溺水。
时间别太长。时间控制在20分钟以内。时间过长，易使人疲劳，引发心脏缺血缺氧，严重者甚至致冠状动脉痉挛、血栓形成，诱发心律失常而猝死。
水温要适宜。热水会使全身皮肤血管明显扩张，导致心脏缺血缺氧。一般采用35~40℃的温水为宜。
饭后不能马上进行。饭后马上洗澡，会使全身血液过多地充盈于皮下毛细血管，而使腹腔血液相对减少。长此以往，易导致消化不良、营养不济，阻碍有关器官的正常生理功能。若经常饭后洗澡，可能引起胃肠疾病。此外，还可能导致冠心病者发生心绞痛和心肌梗死，对高血压、高血脂者尤为危险。为防止意外发生，最好在餐后1小时左右再泡澡。▲
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