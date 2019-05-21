多换坐姿，提升记忆力

受访专家：重庆大学附属肿瘤医院综合科副主任 唐显军

上了岁数，有的老人往往懒得运动，在电视前一坐一整天，或者一睡就是一个下午。重庆大学附属肿瘤医院综合科副主任唐显军表示，《黄帝内经》中提到“久坐伤肉”，在中医理论中“肉”归于脾，久坐不动不仅影响脾的功能，精神状态也会每况愈下。

近日，澳大利亚有研究指出，老人经常运动，或者只是多变换坐姿，站起来走走，都有利于大脑健康。

澳大利亚西澳大学和墨尔本贝克心脏与糖尿病研究所的学者选取了67名55~80岁之间的参试者，他们要么超重，要么肥胖。研究人员要求参试者6天里参与3种不同情况：不间断地坐8小时；运动30分钟前坐1小时，然后长时间坐6.5小时；运动30分钟前坐1小时，在接下来的6.5小时里每坐30分钟起身稍微活动3分钟。结果显示，与不运动者相比，参加锻炼者的平均血压、尤其是收缩压下降了；经常变换坐姿或起身走动，可增强决策力、记忆力，让大脑更灵活。

唐显军提醒，老年朋友不要总窝在沙发或躺在床上，最好根据自身实际情况选择合适运动。要注意循序渐进,贵在坚持,灵活调整。不过，老人运动要避免太过剧烈，否则会使精神和肉体过分紧张，尤其对患有高血压、冠心病的老人极为不利。运动量大小可用运动后的身体感受来衡量,如食欲增加、睡眠改善、血压正常,说明运动量适中，否则应及时调整。家人也应鼓励老人日常做些运动，有助于激活大脑中控制学习和记忆的神经，保持大脑健康运转，维持记忆。（记者 张 冕）