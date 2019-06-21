站着吃饭，不香
美国《消费者研究杂志》近期刊登一项新研究发现，身体姿势影响人们对食物的感知。想体验美食最好找个位子坐下来，仔细品味，因为站着吃饭真的不香。
美国南佛罗里达大学市场营销学教授迪帕亚恩·比斯韦斯博士以350名参试者为对象，通过多项试验对前庭觉（负责平衡、姿势和空间定位感的大脑区域）与味觉感知系统之间的关联展开了深入研究。研究人员要求参试者对他们从未品尝过的中东地区传统美食皮塔饼的味道进行评价。结果发现，与坐在软垫椅子上的人相比，站着试吃皮塔饼的参试者对口感的评价普遍较差。之后，参试者被带进当地一家餐馆，分成坐姿和站姿两组，分别对热门美食巧克力蛋糕的味道进行评价，结果得出了同样的结论：坐着的参试者觉得蛋糕更美味。随后，面包师故意改变配方，额外增加了食盐，以破坏巧克力蛋糕的口感。两组试吃后，坐姿参试者更灵敏地感觉到蛋糕味道变咸了。最后，研究人员又利用热咖啡测试了姿势对食品温度感知的影响。站立的参试者同样没有坐着的人那么敏感。
比斯韦斯博士分析指出，当人们站立时，由于重力的缘故，血液更多地进入下半身，心率加快，努力将血液泵回到身体上半部。这一过程会激活下丘脑、垂体和肾上腺，导致压力激素皮质醇水平升高。这一连锁反应降低了感官敏感性，影响我们对食物、饮品的口味、温度和整体感知。即使仅站立几分钟，也会影响味蕾，破坏一顿美餐。比斯韦斯博士表示，研究也得出了有趣的结论：当孩子们不爱吃青菜时，父母不妨试试让他们站着（而非坐下来）吃。同理，让孩子吃难吃的药物时，保持站立姿势也会有所帮助。此外，站着吃东西有助于实现长期的减肥目标。▲ （金 也）
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