“孩子情商培训班”只是“概念化”营销

近日，多家媒体报道火爆南京家长圈的高价情商培训班，引发广泛关注。培训班号称0到15岁的孩子都能学，有的课程花费高达数万元，却仍挡不住家长的热情。此类“孩子情商培训班”课程每节课一百至两百元，培训班称上完定制课程，就可以培养孩子的情绪管理能力。但是，这种培训班真的靠谱吗？（5月19日《华西都市报》）

所谓“概念化”营销，看起来高大上，实际上就是培训机构抓住“情商”这个卖点，植入西方一些发达国家的培训模式，利用“概念化”框架进行宣传的一种推广方式。本来，在教育中引进一些新潮理念和国外的一些先进经验无可厚非，但如果以此为幌子去刻意诱导学生家长，从中牟取暴利，就成了“概念化”激进营销。长此以往，家长们失了钱财不说，最终受到伤害的将是孩子。

对于家长们来说，之所以心甘情愿把孩子送进情商培训班，并不完全是盲目，主要还是缘于焦虑，别人家的孩子情商那么高，自己家的孩子岂能落后？“情商培训班”的出现，就像一颗救命稻草，正好拽住了家长的这种心理。殊不知，情商通常是指情绪商数，简称“EQ”，主要包括自我意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系等。年龄尚小的孩子还处在发育阶段，特点不一，其成长、发展还受家庭、学校、同伴、社会等因素影响，所谓的情商培训对他们很难起到作用。

儿童心理专家指出，情商是针对智商提出的情绪管理的能力，相比于智商，情商这种情绪意志力对人的影响很大，一个人的情商养成有三个关键：第一，是婴幼儿时期自我意识的培养，也就是孩子最初和父母的互动，比如这个世界是不是可信，自己是不是可爱等。第二，孩子和父母的互动模式，比如说孩子的情绪有没有注意到，有没有读懂，有没有准确及时回应等等，这是最关键的。第三，才是后天环境的一些影响或者所谓的培训。

也就是说，在孩子的情商培养中，家庭与父母的互动才是第一位的，如果回应出现了很大问题的话，再怎么上培训班也是枉然。孩子情商的培养，职责主要还是在家庭教育上，父母的言传身教才是最好的榜样。家长如果着急焦虑，盲目跟风，在违背孩子意愿、增加家庭负担，甚至耽误孩子正规学业教育的前提下参加此类培训班，不但无法提高孩子的情商，还会让孩子产生厌学心理，从而丧失信心，影响学习。

作为新时代的家长，时刻都应保持清醒头脑，不过度焦虑，不随波逐流，不受“概念化”营销的诱导。孩子情商的培养不可能一蹴而就，也根本不可能在所谓的培训班速成，只有父母的言传身教，才是对孩子情商最好的教育。当然，对于教育部门来说，也应加强管理、严厉查处，坚决不让打着“情商培训班”幌子的“概念化”营销有存活的土壤。（徐建中）